Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022, domani la cerimonia d’apertura

I Giochi Paralimpici Invernali 2022 si svolgeranno a Pechino (la capitale della Cina) da venerdì 4 marzo a domenica 13 marzo. Come e dove seguirli in HD sulla piattaforma tivùsat.

Come di consueto, terminate le Olimpiadi Invernali è la volta delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022: la 13esima edizione dei giochi olimpici invernali riservati agli atleti con disabilità. Un evento all’insegna dell’eccellenza sportiva e dell’inclusione, che si preannuncia veramente spettacolare e avvincente. Scopriamone di più insieme!

Dove e quando si svolgeranno i Giochi Paralimpici Invernali 2022

I Giochi Paralimpici Invernali 2022 si svolgeranno a Pechino (la capitale della Cina) da venerdì 4 marzo a domenica 13 marzo e si disputeranno nelle stesse località che hanno ospitato i 24esimi Giochi Olimpici Invernali. Si tratta della seconda manifestazione paralimpica che si terrà in Cina dopo l’edizione estiva del 2008. Inoltre, Pechino diventerà la prima città ad ospitare sia i giochi paralimpici estivi che quelli invernali.

Le competizioni si svolgeranno in tre diverse località:

Pechino , palcoscenico delle cerimonie di apertura e di chiusura, oltre che delle competizioni di curling in carrozzina e hockey su slittino;

, palcoscenico delle cerimonie di apertura e di chiusura, oltre che delle competizioni di curling in carrozzina e hockey su slittino; Contea di Yanqing , dove si disputeranno le prove di sci alpino;

, dove si disputeranno le prove di sci alpino; Zhangjiakou, dove si disputeranno le gare di biathlon, sci di fondo e snowboard.

Gli sport in programma e gli atleti partecipanti

Nel programma dei 13esimi Giochi Paralimpici Invernali sono attualmente previste 6 discipline, per un totale di 78 competizioni:

Biathlon (suddiviso nelle categorie: standing, sitting e vision-impaired)

(suddiviso nelle categorie: standing, sitting e vision-impaired) Curling in carrozzina

Hockey su slittino

Sci alpino (composto da cinque diverse prove: discesa libera, super-g, supercombinata, slalom gigante e slalom)

(composto da cinque diverse prove: discesa libera, super-g, supercombinata, slalom gigante e slalom) Sci di fondo

Snowboard (composto da snowboard-cross, banked slalom e slalom gigante)

I protagonisti delle Paralimpiadi Invernali 2022 saranno in tutto 736 atleti, impegnati in 39 eventi da medaglia per uomini, 35 per donne e 4 misti.

Quando e dove vedere in tv in chiaro le Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022

Il primo appuntamento con l’evento multi-sport, dunque, è fissato per venerdì 4 marzo con la Cerimonia di Apertura allo Stadio Nazionale di Pechino.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 (disponibile in HD su tivùsat al canale 102), dalle ore 06:00 alle ore 11:00. Si prosegue poi con i commenti e gli highlights di tutte le competizioni disputate nella giornata tra le ore 18:50 e le ore 19:30, sempre su Rai 2. Su Rai Sport + HD (disponibile su tivùsat al canale 121 e sul digitale terrestre al canale 57), invece, assisteremo ad alcune dirette e ad altre gare in replica, dalle ore 11.00 alle ore 18:30. Le Paralimpiadi Invernali di Beijing 2022 termineranno domenica 13 marzo.

