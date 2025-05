Paolo Nanni amplia le sue responsabilità e assume la carica di Chief Technology, Data & Decision Officer di Sky Italia a diretto riporto all’Amministratore Delegato Andrea Duilio.

Nel suo nuovo ruolo, continuerà a guidare le aree italiane di Data e Decision Support a cui ora si aggiunge anche quella di Technology con l’obiettivo di unificare in una visione strategica integrata le competenze tecnologiche, la gestione e l’analisi dei dati e il supporto ai processi decisionali, lavorando in stretta sinergia con le funzioni centrali del Gruppo Sky e di Comcast.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, maturata in aziende di primo piano come TIM, Wind Tre e la olandese Royal KPN NV, Paolo Nanni è entrato in Sky nel 2020 come Chief Broadband Officer, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e alla crescita di Sky Wifi.

Dal 2023 ha ricoperto il ruolo di Chief Data & Decision Officer, in cui ha promosso una cultura data-driven e guidato la definizione della roadmap strategica aziendale.

