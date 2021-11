Pallone d’oro 2021, la diretta della premiazione in HD su tivùsat

Trenta i finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2021, per l’Italia in lizza Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

Ancora una volta il Ballon d’Or resta il premio calcistico individuale più atteso dell’anno. Fortunatamente, questo imperdibile appuntamento si appresta a tornare dopo lo stop dello scorso anno, in quanto l’edizione 2020 fu cancellata a causa della pandemia di Covid 19. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul Pallone d’Oro 2021.

Che cos’è il Pallone d’Oro

Istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, il Pallone d’Oro è un premio che viene assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nell’anno solare. I criteri per l’assegnazione del premio sono:

L’insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l’anno;

Il valore del giocatore (talento e fair play);

La carriera del giocatore;

La personalità e il carisma.

Ad oggi il giocatore più premiato di sempre è Lionel Messi, che detiene il record in seguito alle vittorie del 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Candidati 2021

A metà autunno il France Football ha annunciato i 30 finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2021. Di seguito la lista, in ordine alfabetico:

Azpilicueta Barella Bonucci Benzema Chiellini De Bruyne Dias Donnarumma Fernandes Foden Haaland Jorginho Kane Kantè Kjaer Lewandowski Lukaku Mahrez Martinez Mbappè Messi Modric Moreno Mount Neymar Pedri Ronaldo Salah Sterling Suarez

Quando e dove vedere in tv l’edizione del Pallone d’Oro 2021

Come di consueto, la cerimonia di assegnazione del premio al miglior giocatore del mondo – compiuta appunto dal France Football – si svolgerà a Parigi.

Le votazioni dell’edizione 2021 del Pallone d’Oro si sono chiuse a fine ottobre, ma l’assegnazione del premio si svolgerà lunedì 29 novembre e verrà trasmessa in diretta tv sul 20 (disponibile in HD su tivùsat).

Continuate a seguire gli aggiornamenti di Tivù La Guida per scoprire tutti gli appuntamenti e le novità in arrivo prossimamente in tv.