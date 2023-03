Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha nominato Mario Nobile nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

La nomina conclude un percorso di selezione, indetto il 26 gennaio 2023 dal Sottosegretario Butti, che ha visto la partecipazione di 80 candidati.

I profili sono stati valutati da una Commissione esaminatrice formata da tre esperti nominati dal Sottosegretario Butti. La Commissione ha selezionato e sottoposto 4 curricula, in ragione della loro maggiore aderenza ai criteri stabiliti dall’Avviso.

Il nuovo Direttore Generale, che succede a Francesco Paorici, dispone di comprovata esperienza in ruoli dirigenziali nel settore della Pubblica Amministrazione e qualificazione professionale di alto livello in materia di innovazione tecnologica. Dal 2015 riveste l’incarico di Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.