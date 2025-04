Nasce l’AgID Academy: il 6 maggio al via la nuova scuola digitale per la PA

Al via una nuova e importante iniziativa dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), destinata a lasciare il segno nel panorama della formazione pubblica: il prossimo 6 maggio 2025 sarà inaugurata l’AgID Academy, piattaforma fisica e virtuale dedicata allo sviluppo delle competenze digitali nella Pubblica Amministrazione e nella società civile.

La giornata di lancio, che si svolgerà interamente online dalle 10:00 alle 17:00, sarà l’occasione per presentare ufficialmente il progetto, illustrarne la missione e conoscere i protagonisti della Faculty e gli ospiti d’eccezione che accompagneranno l’evento.

Cos’è l’AgID Academy

L’AgID Academy nasce con l’obiettivo di strutturare in modo organico le attività di formazione digitale dell’Agenzia, promuovendo la cultura digitale, l’alfabetizzazione informatica e valorizzando le iniziative territoriali e nazionali. Sarà un ecosistema integrato in cui contenuti, risorse ed esperienze opereranno in sinergia per favorire la diffusione dell’innovazione e delle tecnologie digitali.

Gli ambiti formativi coperti saranno sei:

Transizione digitale



Dati e intelligenza artificiale



Servizi e piattaforme



Gestione dell’innovazione



Sicurezza



Informatica giuridica



I corsi saranno erogati da una Faculty composta da dipendenti AgID altamente qualificati, in modalità sia sincrona che asincrona, sia in presenza che a distanza, per garantire la massima accessibilità e flessibilità.

Il programma della giornata inaugurale

Il webinar di apertura vedrà l’intervento del Direttore Generale di AgID, Mario Nobile, seguito dalla sessione introduttiva di Antonio Tambato, Direttore della Direzione Innovazione e Transizione Digitale.

Durante l’intera giornata si susseguiranno gli interventi di prestigiosi accademici ed esperti del settore digitale, tra cui:

Prof. Giuliano Noci (Politecnico di Milano)



(Politecnico di Milano) Prof. Giovanni Battista Dagnino (LUMSA)



(LUMSA) Prof.ssa Rita Cucchiara (Università di Modena e Reggio Emilia)



(Università di Modena e Reggio Emilia) Prof. Giuseppe Italiano (LUISS “Guido Carli”)



(LUISS “Guido Carli”) Prof.ssa Cristina Mele e Prof.ssa Tiziana Russo Spena (Università Federico II di Napoli)



A moderare i lavori sarà Paola Liberace, dirigente dell’Area Risorse Umane e Academy di AgID. Oltre agli interventi istituzionali e accademici, saranno presentati anche i membri della Faculty dell’AgID Academy:

Come partecipare

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, previa iscrizione online. Un’opportunità unica per scoprire come l’AgID Academy intende trasformare la formazione digitale nella Pubblica Amministrazione, ponendosi come motore di crescita per il Paese.

