Ora è ufficiale: la funzione di vigilanza e controllo dell’intelligenza artificiale in Italia andrà all’AgID e per le competenze che riguardano la cybersecurity all’ACN. Questa decisione era nell’aria, ma ora è stata annunciata pubblicamente dal Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, che già nei giorni scorsi aveva anticipato che la competenza sull’AI non sarebbe comunque finita in mano ad una autorità indipendente, escludendo di fatto Agcom e Agcm.

In una intervista al Sole 24 Ore, Butti ha precisato che “una Authority indipendente”, come invece suggerito dalla Ue, “potrebbe mancare della competenza tecnica specifica e dell’integrazione con il sistema digitale nazionale che Agid e Acn già possiedono ed esercitano”.

“La scelta è di affidare ad Agenzia per l’Italia digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale i compiti di vigilanza e controllo sull’intelligenza artificiale: rispecchia una visione strategica incentrata sull’efficacia e l’efficienza nella governance dell’Ia. Queste agenzie, con il loro focus specifico sul digitale e sulla cybersicurezza, offrono competenze tecniche e operazionali complementari e altamente specializzate, essenziali per affrontare le sfide poste dall’Ia in ambito di cittadinanza, industria, sicurezza, protezione dei dati e su tutto la difesa e l’interesse nazionale”.

Scialdone (Euroconsumers): ‘Bene che si inizi a fare chiarezza su questo punto’

“Bene che si inizi a fare chiarezza su questo punto. Potrebbe essere l’occasione per ridefinire le competenze di Agid e rilanciarne la struttura e le ambizioni. Bisogna essere consapevoli che il soggetto designato dovrà operare una importante opera di raccordo con le autorità settoriali (in particolare, Concorrenza, Data Protection, Comunicazioni), essendo l’AI una materia trasversale”, ha detto Marco Scialdone, Head Litigation and Academic Outreach di Euroconsumers che da tempo auspicava una decsione da parte del Governo.

Butti ha poi risposto ad una domanda sulla cessione di Pago Pa senza gara a Poligrafico e Poste, bocciata dall’Antitrust: “L’Antitrust ha sottolineato le problematiche relative a questo passaggio. Le sue osservazioni sono ora al vaglio del Mef, che fornirà le risposte necessarie. La logica dietro a questa scelta”, ha spiegato Butti, è quella di “cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le competenze tecniche e l’ampia rete territoriale di Poligrafico e Poste Italiane”.

Inifne, la nascita di It Wallet: “Sarà possibile accedervi sia con Spid che con Cie”, a alcuni servizi “ritenuti più critici, come la patente e gli altri del Wallet pubblico, per i quali sarà necessario garantire un livello di sicurezza maggiore, saranno tuttavia accessibili solo con la Cie”.