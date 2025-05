Carabinieri e AgID uniti per promuovere la sicurezza digitale

Un protocollo d’intesa per rafforzare la cultura della digitalizzazione e tutelare cittadini e imprese nell’era dell’innovazione tecnologica.

L’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) hanno siglato oggi un importante protocollo d’intesa per promuovere la sicurezza digitale e rafforzare il processo di digitalizzazione nel nostro Paese. L’accordo è stato firmato presso il Comando Generale dell’Arma dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e dal Direttore Generale di AgID, ingegner Mario Nobile.

L’obiettivo dell’intesa è duplice: sensibilizzare Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini sull’importanza della sicurezza nelle operazioni online, con un focus particolare sull’identità digitale, e favorire l’acquisizione di competenze digitali attraverso iniziative congiunte.

Una collaborazione su più fronti

Il protocollo prevede una sinergia operativa tra le due istituzioni in diverse aree:

Formazione e didattica : saranno promosse attività educative rivolte al personale dell’Arma, mirate a rafforzare le conoscenze in ambito digitale.

: saranno promosse attività educative rivolte al personale dell’Arma, mirate a rafforzare le conoscenze in ambito digitale. Innovazione tecnologica : AgID fornirà supporto tecnico e consulenziale per l’adozione di soluzioni digitali avanzate all’interno dell’Arma.

: AgID fornirà supporto tecnico e consulenziale per l’adozione di soluzioni digitali avanzate all’interno dell’Arma. Ricerca e sviluppo: verranno avviati progetti congiunti su tecnologie emergenti per la sicurezza informatica e la digitalizzazione dei servizi.

Un impegno condiviso sul territorio

Grazie alla sua capillare presenza sul territorio, l’Arma dei Carabinieri si impegna a diffondere le linee guida di AgID sulle misure minime di sicurezza informatica e a supportare la sensibilizzazione locale. In particolare:

Le brochure informative contro le truffe, soprattutto quelle ai danni degli anziani, saranno aggiornate secondo le direttive di AgID.

L’Arma parteciperà alla promozione di buone pratiche e strumenti sviluppati nell’ambito della collaborazione, contribuendo alla crescita di una cultura digitale consapevole.

Un passo deciso verso un’Italia più digitale e sicura

La firma del protocollo rappresenta un passo concreto per affrontare le sfide della trasformazione digitale con rigore e visione strategica. L’accordo intende non solo semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, ma anche garantire che la digitalizzazione proceda in un quadro di sicurezza, trasparenza e inclusività.

