Oltre il metaverso

In che modo l'XR, la realtà estesa, e altre tecnologie stanno convergendo per migliorare l'esperienza umana.

Il metaverso è ancora un mistero per molti, ma le sue componenti stanno già rivoluzionando il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. In un sondaggio di PwC su oltre 5mila consumatori e mille leader aziendali statunitensi, il 50% dei consumatori definisce il metaverso entusiasmante e il 66% dei dirigenti afferma che le loro aziende sono attivamente coinvolte.

Tuttavia, molti consumatori, e persino leader aziendali, sono ancora confusi su cosa sia effettivamente il metaverso e su come funzionerà. Alcune persone lo vedono come un nuovo modo di interagire con Internet, mentre altri credono che sia un mondo virtuale in cui le persone possono vivere e lavorare. Lo stesso sondaggio ha rilevato che mentre il 45% dei leader aziendali ha una buona conoscenza del metaverso, solo il 19% dei consumatori lo fa. Un grosso ostacolo è la terminologia: non esiste un’unica definizione del metaverso.

Non importa come lo chiami – il metaverso, il calcolo spaziale, il web 3D – quando il metaverso viene scomposto nelle sue parti componenti, emergono applicazioni più realistiche. Uno di questi componenti è la realtà estesa (XR), un termine collettivo che copre la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista. XR può spostare il metaverso oltre l’etichetta “dell’espediente” per creare prodotti ed esperienze di valore.

Le tecnologie (al plurale) faranno la differenza per un’adozione diffusa

“Lo vediamo come l’unione di più tecnologie, dalla realtà aumentata e il 2D immersivo alla realtà virtuale ed estesa“, ha detto Roberto Hernandez, leader globale del metaverso e leader della strategia e dell’esperienza del cliente presso PwC US. “Lo chiamiamo Metaverse Technologies per un motivo.”

Man mano che le tecnologie emergenti maturano, i consumatori si sentiranno più a proprio agio con i termini generalizzati. “Abbiamo avuto lo stesso dibattito con altre tecnologie. Oggi non parliamo di un ‘sito HTML’ o di un ‘sito www’, parliamo solo di ‘siti web'”, ha detto Hernandez. “Stiamo arrivando a quel punto nel ciclo di qualsiasi tecnologia emergente in cui le persone non saranno attaccate come lo eravamo in passato a una terminologia specifica”.

XR ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. Le tecnologie immersive possono essere utilizzate per l’istruzione, la formazione, l’intrattenimento e persino l’assistenza sanitaria. Ad esempio, la realtà virtuale può essere utilizzata per formare i chirurghi su nuove procedure, la realtà aumentata può essere utilizzata per fornire informazioni in tempo reale ai lavoratori in ambienti pericolosi e la realtà mista può essere utilizzata per creare esperienze educative personalizzate.

“Dal punto di vista dell’intrattenimento, ci sarà un cambiamento radicale“, ha detto Hernandez. “Sarai in grado di sperimentare uno schermo cinematografico alto 100 piedi dal tuo salotto. Ti permetterà di vivere lo sport in un modo che prima non era possibile, permettendoti di selezionare il posto nell’arena da cui vuoi goderti l’esperienza o anche essere parte dell’azione”.