Ispirata alla serie televisiva belga “Tytgat Chocolat”, “Ognuno è perfetto” è una commedia tenera e commuovente che racconta l’incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, disposto a tutto per rincorrere i suoi sogni e inseguire ciò che ama.

Arriva su Rai 1 la fiction “Ognuno è Perfetto”, una tenera ed emozionante commedia che racconta il viaggio unico, ironico e indimenticabile di un gruppo di ragazzi Down, pronti ad attraversare frontiere e sfidare pregiudizi per rincorrere i sogni. Scopriamo trama, cast e quando va in onda questo nuovo appuntamento.

Ispirata alla serie televisiva belga “Tytgat Chocolat”, “Ognuno è perfetto” è una commedia tenera e commuovente che racconta l’incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, disposto a tutto per rincorrere i suoi sogni e inseguire ciò che ama. Impiegato nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, grazie al suo nuovo lavoro Rick scoprirà anche l’amore, ma la sua storia con Tina sarà ricca di ostacoli e di imprevisti e condurrà ad una rocambolesca serie di avventure sospese tra dramma e commedia che li vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi.

Una storia che commuove e fa sorridere grazie ad un cast di attori raffinati e amati dal pubblico come Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, protagonisti di “Ognuno è perfetto” insieme a Lele Vannoli, Piera Degli Esposti, Nicole Grimaudo e accompagnati da un irresistibile gruppo di giovani attori esordienti – Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin – che, con smaliziato candore, danno vita a personaggi di cui sarà difficile non innamorarsi. La regia di “Ognuno è perfetto” è firmata da Giacomo Campiotti.

L’appuntamento con “Ognuno è perfetto” è su Rai 1 per sei episodi in tre prime serate in prima visione il 16, 17 e 23 dicembre dalle ore 21:25. Non perdetevi tutte le anticipazioni sui prossimi appuntamenti in arrivo in televisione: rimanete sempre aggiornati con Tivù La Guida.