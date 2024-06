Meno di due settimane dopo che Nvidia ha superato Apple in termini di valutazione di mercato complessiva, il produttore di GPU si è preso la prima piazza. Lasciato dietro Microsoft, la compagnia è diventata l’azienda con la più alta capitalizzazione grazie soprattutto ai chip di intelligenza artificiale, fondamentali per alimentare il boom della tecnologia generativa.

Alla chiusura delle negoziazioni di martedì, il prezzo delle azioni di Nvidia era pari a 135,58 dollari, in aumento di 4,60 dollari rispetto al giorno precedente e spingendo la sua capitalizzazione di mercato a 3,335 trilioni di dollari. Si tratta di più di Microsoft (3,32 trilioni di dollari), Apple (3,29 trilioni di dollari) e Google (2,17 trilioni di dollari).

Il prezzo delle azioni è aumentato del 160% nel 2024 e la società ha superato la soglia dei 2 trilioni di dollari solo a febbraio . Nel suo ultimo rapporto sugli utili di maggio, Nvidia ha riportato oltre 26 miliardi di dollari di entrate in vista dell’introduzione della nuova architettura GPU Blackwell entro la fine dell’anno con il B200 che viene definito “il chip più potente del mondo”. Il CEO, Jensen Huang, ha affermato che le unità Blackwell costeranno da “30.000 a 40.000 dollari” ciascuna e che la società prevede di rilasciare nuovi chip AI ogni anno.

L’AI che genera valore, per Nvidia

Nvidia è stata sicuramente la principale beneficiaria del boom della domanda di chip per le inferenze di intelligenza artificiale generativa. In meno di due anni, è passata dall’essere un’azienda da 300 miliardi di dollari, alle prese con un eccesso di chip causato dal crollo delle criptovalute, a oltre 3 trilioni. Alcuni analisti prevedono che Nvidia possa raggiungere 5 mila miliardi di capitalizzazione già nel corso del 2025. Qualcuno si è addirittura spinto a prevedere una valutazione di 10 mila miliardi di dollari entro la fine del 2030 .

Al Computex 2024, Nvidia ha svelato ACE, che sta per Avatar Cloud Engine, un toolbox che sviluppatori e partner possono usare per creare i cosiddetti “umani digitali”, avatar animati per app e videogame.

