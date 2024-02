Nvidia vale più di Amazon grazie ai chip IA

Per la prima volta in 11 anni Nvidia ha superato Amazon in termini di capitalizzazione di mercato, frutto di una domanda crescente di chip per l’IA e dell’interesse degli investitori nell’industria dei semiconduttori.

Capitalizzazione di mercato, Nvidia supera Amazon

Nvidia ha chiuso a 721,28 dollari per azione, con un valore di mercato di 1,78 trilioni di dollari, rispetto alla capitalizzazione di mercato di Amazon, che si è attestata a 1,75 trilioni di dollari. È la prima volta in 11 anni.

È questo il valore delle capitalizzazioni di mercato che hanno raggiunto le due Big Tech ieri. un segno, secondo cnbc.com, di quanto sia forte la domanda globale di chip per l’intelligenza artificiale (IA) e della volontà di investire ancora nei grandi chip maker.

Il prossimo 21 febbraio Nvidia pubblicherà i nuovi dati sugli utili trimestrali e gli esperti si attendono una crescita delle vendite del +118% su base annua, a oltre 59 miliardi di dollari.

La crescita delle Big Tech

Le azioni di Nvidia sono aumentate in valore di oltre il 246% negli ultimi 12 mesi, proprio a causa della forte domanda per i suoi chip IA per server, che possono costare più di 20.000 dollari ciascuno. Ad aziende come Microsoft, OpenAI e Meta ne servono decine di migliaia per far funzionare ChatGPT e Copilot.

Le azioni di Amazon sono aumentate di circa il 78% negli ultimi 12 mesi, grazie ad utili trimestrali migliori del previsto e come risultato di un buon controllo della spesa generale e del licenziamento di più di 27 mila dipendenti.

All’inizio dell’anno Microsoft ha superato Apple diventando l’azienda statunitense con il maggior valore in termini di capitalizzazione di mercato, in gran parte frutto della sua partnership cloud con OpenAI e alle nuove funzionalità AI in Windows e Office.