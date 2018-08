La startup si chiama Grabb-it e sta portando un nuovo concetto di pubblicità in America: le inserzioni digitali sui finestrini delle auto dove con circa 40 ore a settimana permette un guadagno di 300 dollari al mese per gli automobilisti.

Una startup americana di nome Grabb-it ha sviluppato una tecnologia per offrire le inserzioni digitali sui finestrini delle auto. Si sembra un pò futuristico e irreale ma è tutto vero.

Questa società californiana trasforma il lunotto laterale di una macchina in un display a colori, riproducendo annunci in base alla posizione per chiunque si trovi in ​​strada. Le aziende possono geolocalizzare le loro inserzioni in modo che vengano mostrate a persone nelle vicinanze (o quantomeno nel perimetro stabilito).

Il display è tagliato su misura per ogni automobile, l’immagine può coprire praticamente l’intera superficie del vetro della finestra. Dà l’illusione di un display personalizzato costruito per i contorni della macchina.

Clicca qui per vedere lo spot commercial di Grabb-it (Video)

“Diamo agli inserzionisti l’opportunità perfetta per raggiungere i consumatori vicino al punto di acquisto. Il nostro tipo di advertising può posizionare strategicamente il messaggio pubblicitario di fronte a milioni di acquirenti in centri commerciali, luoghi trafficati o eventi dando agli inserzionisti un’opportunità di raggiungere un pubblico molto vasto” ha dichiarato Gaurav Garg fondatore di Grabb-it.

Grabb-it afferma che l’installazione degli schermi sulle macchine verrà fatta senza costi aggiuntivi, con un guadagno stimato per le persone che guidano circa 40 ore a settimana di 300 dollari al mese. Al momento il progetto è in fase di testing su 30 macchine presenti a San Francisco, con l’obiettivo di raggiungere l’installazione di schermi su 300-400 macchine entro novembre.

In Italia arriverà? Forse, ma sembra una difficile attuazione in quanto il nostro Codice della strada non lo permetta. Attualmente le uniche forme di pubblicità permesse sui veicoli sono strettamente legate all’attività del titolare o dell’azienda il cui veicolo commerciale è intestato e non per i privati cittadini.

Inoltre potrebbe essere la causa di tante distrazioni alla guida. Immaginatevi in una grande città, traffico, coda, spot pubblicitari sui negozi, sulle auto, per strada, ovunque, guidare concentrati diventerebbe davvero difficile.