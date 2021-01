L’Istituto stimolerà l'innovazione in Europa coinvolgendo 750 istituti di istruzione superiore nelle sue attività, sostenendo 30.000 studenti, introducendo sul mercato 4.000 innovazioni e promuovendo più di 700 startup.

Raggiunto un nuovo accordo tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea (Ue) per l’’aggiornamento della base giuridica dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e sulla nuova agenda strategica per l’innovazione dell’EIT nel periodo 2021-2027.

L’accordo sul nuovo EIT

Conclusi i negoziati in sede di trilogo, è stata avanzata la proposta di una dotazione di 3 miliardi di euro per l’EIT, che dovrà guidare la ripresa dell’economia e la transizione verde e digitale al fine di costruire un’Europa più sostenibile e resiliente.

La proposta prevede quasi 600 milioni in più di risorse rispetto all’attuale periodo di finanziamento.

“Grazie a questo quadro giuridico migliorato e alla nuova agenda strategica, abbinati a un bilancio più consistente all’altezza degli obiettivi ambiziosi, l’EIT sarà in grado di realizzare le principali priorità dell’UE nel settore dell’istruzione, dell’innovazione e della ricerca, contribuendo così alla ripresa dell’economia e della società in Europa”, ha dichiarato Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani.

Previste anche delle novità, come ha precisato Gabriel: “Nei prossimi anni l’EIT darà vita a due nuove comunità della conoscenza e dell’innovazione, una nell’ambito dei settori e delle industrie culturali e creative e l’altra nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque”.

Gli obiettivi e l’agenda 2021-2027

L’Istituto sarà ora messo in condizione di guidare la ripresa dell’economia e la transizione verde e digitale dei Paesi Ue: “al fine di costruire una società più sostenibile e resiliente”, ha chiarito la Commissaria.

La struttura avrà infine il compito di stimolare l’innovazione coinvolgendo 750 istituti di istruzione superiore nelle sue attività, sostenendo 30.000 studenti, introducendo sul mercato 4.000 innovazioni e promuovendo più di 700 startup.

Nelle prossime settimane è attesa l’approvazione finale dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

La strategia e le priorità dell’EIT, per il prossimo periodo di programmazione, quindi i suoi obiettivi, le principali azioni, le attività, la modalità operativa e i risultati previsti, sono delineate dall’Agenda strategica per l’innovazione 2021-2027.