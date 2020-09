NowTv, da Pinocchio a Parasite. Come vedere oltre 1000 film

Un’occasione per guardare oltre 1000 Film on demand come Pinocchio, Spider-Man: Far from Home, C’era una volta a… Hollywood, Parasite e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana a pochi mesi dall'uscita dalle sale.

Con NowTv è possibile per guardare oltre 1000 Film on demand come Pinocchio, Spider-Man: Far from Home, C’era una volta a… Hollywood, Parasite e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana a pochi mesi dall’uscita dalle sale. Le stagioni complete delle Serie TV più amate come Il Trono di Spade, le produzioni originali Sky come Diavoli e Gomorra, gli Show più attesi come X Factor e Alessandro Borghese – 4 ristoranti e gli imperdibili documentari di National Geographic, History e Sky Arte.

Per vedere questi contenuti è attiva a settembre la “promo wow”: un mese di Cinema e Intrattenimento a soli 3€ anziché 14,99€, per tutti i nuovi clienti.

L’offerta è attivabile fino al 30 Settembre 2020; dopo il secondo mese la promo si rinnova al prezzo di listino. È possibile disdire entro le 24 ore prima della fine del periodo di visione su nowtv.it

Come si vede NowTv

NOW TV è disponibile su PC, Smartphone, Tablet e sulla TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW TV Smart Stick, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e Playstation.