Now Tv Smart Stick, ecco le offerte per il Black Friday

NOW TV propone un’offerta di contenuti live e on demand a cui accedere in pochi click e disdire in ogni momento senza impegno. Grazie al Black Friday è possibile avere NOW TV Smart Stick con 3 mesi a scelta di Cinema o Entertainment a soli €19,99 anziché €29,99.

Arriva anche quest’anno l’appuntamento più atteso prima delle feste, il momento giusto per approfittare di offerte vantaggiose.

Arriva il Black Friday di NOW TV Smart Stick, il dispositivo pratico e flessibile che rende smart la TV e che offre la possibilità di guardare subito i contenuti preferiti del servizio streaming di Sky e di arricchire di emozioni i momenti a casa con i propri cari.

NOW TV Smart Stick è la soluzione ideale per staccare la spina e vivere il proprio intrattenimento senza vincoli con un’esperienza di visione coinvolgente.

Con il Pass Cinema tanti film imperdibili tra gli oltre 1000 disponibili a catalogo, con titoli di qualità e di successo come Tolo Tolo, Jumanji: The Next Level, C’era una volta a… Hollywood e molti altri in arrivo come Piccole Donne, Il Primo Natale, Cops – Una banda di poliziotti. Con il Pass Entertainment gli show più attesi come X Factor e Masterchef Italia, le Serie Tv più amate, le produzioni Sky Original come ROMULUS, Diavoli e Gomorra e i documentari di Sky Arte, National Geographic e History. Un unico dispositivo dove trovare anche le app di Netflix, You Tube, DAZN e Spotify.

NOW TV Smart Stick arriva a casa in 5 giorni lavorativi con spedizione gratuita. L’offerta scelta sarà subito attiva e, nell’attesa della consegna, sarà possibile guardare NOW TV sugli altri dispositivi. L’offerta Black Friday di NOW TV Smart Stick è disponibile su https://www.nowtv.it/smart-stick.html dal 27/11/20 al 30/11/20.