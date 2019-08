Now Tv, on air la nuova campagna per gli appassionati di calcio

On air lo spot con la proposta su NOW TV, con tutta l’offerta calcistica di Sky: 7 partite su 10 ogni turno di Serie A Tim, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A femminile.

“Tanto calcio, zero sbattimenti”. Questo è lo slogan della nuova campagna di comunicazione di NOW TV in onda sui canali TV generalisti, sulle principali radio nazionali, sul digital e sui social. Lo slogan della campagna riassume l’essenza stessa dell’offerta sportiva di NOW TV: una proposta vicina alle esigenze di tanti appassionati che desiderano vedere in streaming gli eventi sportivi di Sky in totale flessibilità, scegliendo tra Pass sport giornaliero, Pass sport settimanale e Ticket sport mensile.

Nello specifico, lo spot ritrae, in modo ironico, i comportamenti dei tifosi che ad ogni turno di campionato devono ingegnarsi per riuscire a guardare le partite. A questo si contrappone la soluzione comoda, facile e immediata proposta su NOW TV, con tutta l’offerta calcistica di Sky: 7 partite su 10 ogni turno di Serie A Tim, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A femminile. E se questo non bastasse, su NOW TV è possibile seguire tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, il tennis internazionale con Wimbledon, gli ATP Masters 1000 e molto altro.

“NOW TV rappresenta l’unico servizio in streaming e multidevice in grado di offrire la più varia offerta di contenuti sportivi in totale flessibilità, perchè si accede in pochi click, si può scegliere di guardare per un mese, una settimana o anche un solo giorno e si può disdire in ogni momento” – afferma Federico Sisinni, Head of Brand & Communication NOW TV. “Siamo felici di poter comunicare tutto questo con una forte campagna multicanale e uno spot dal tono di voce vivace e diretto in perfetto stile NOW TV.”

Le offerte

L’offerta dello sport su NOW TV non è solo ricca ma anche estremamente flessibile: gli appassionati possono infatti scegliere tra il Pass Sport giornaliero (7,99€), quello settimanale (14,99€) e il Ticket Sport mensile (29,99€/mese), con il Super HD sempre incluso. Si può decidere di sottoscrivere qualsiasi offerta NOW TV anche all’ultimo secondo – persino mentre i 22 giocatori attraversano il tunnel dello stadio pronti a entrare in campo – e poi disdire quando si vuole in totale libertà.

Tutti gli appuntamenti sportivi, inoltre, si possono guardare quando e dove si preferisce, sul dispositivo più adatto alle proprie esigenze: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box e NOW TV Smart Stick. Quest’ultima è in grado di trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV, basta una connessione a internet e un ingresso HDMI.