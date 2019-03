Now Tv, on air la nuova campagna del servizio streaming di Sky

Tutti gli appassionati di Serie TV sono accomunati da senso di appartenenza, identificazione e ritualità. E NOW TV, il servizio in streaming di Sky, vuole rappresentare e condividere questa grande passione con tutti gli spettatori. Il concept della nuova campagna di NOW TV, We believe in series, racchiude tutto questo ed è on air da questa settimana fino a maggio.

Le Serie TV disponibili su NOW TV, live e on demand, sono al centro di una campagna che valorizza i titoli del momento e le tante storie di qualità, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come la stagione finale de Il Trono di Spade, on air dalla notte fra il 14 e il 15 aprile.

Tra le novità del periodo, su NOW TV è possibile guardare anche la nuova e attesissima stagione di Gomorra – Quarta stagione e La verità sul caso Harry Quebert, con il ritorno alle serie TV di Patrick Dempsey, storico protagonista di Grey’s Anatomy. Oltre a questi, su NOW TV sono disponibili moltissimi titoli in continuo aggiornamento e nei prossimi mesi non mancheranno i grandi ritorni come la quarta stagione di Billions a maggio, e prossimamente le nuove stagioni di Riviera e Big Little Lies.

Questa nuova attività ADV è stata ispirata dalle grandi e numerose Serie TV in catalogo su NOW TV, e i primi piani dei personaggi più iconici sono diventati il simbolo della campagna stessa.

La massiccia digital video strategy integrata a mezzi più standard – come TV e OOH (Out Of Home) a Milano e a Roma – animeranno la campagna fino al mese di maggio.

Realizzata da Alkemy digital_enabler,l’operazione ADV è stataguidata da Federico Ghiso e Giorgio Cignoni, Chief Content Officers, dalla Copywriter Carmen Balestrieri e dall’Art Director Gaia Barison.