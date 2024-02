Chi, seduto sul proprio divano di casa insieme agli amici, non ha commentato, almeno una volta, i grandi eventi televisivi? Sarà così anche per Alessandro Borghese che – già celebre per i suoi giudizi dei ristoranti di tutta Italia – commenterà il grande spettacolo di NOW nella nuova campagna di comunicazione in onda da stasera all’interno delle cinque serate del Festival di Sanremo su Rai1.

I soggetti della campagna, diversi per ogni serata, sono centrati sulla ricchezza dell’offerta di NOW, dalle serie TV agli show più amati, dal cinema allo sport di Sky. Protagonista di ogni spot è proprio Alessandro Borghese che guarda la TV insieme agli amici; il clima è rilassato, spensierato, in un salotto come tanti, dal design ricercato. “Che duetto!”, “Secondo me vince lui sicuro”, “Che interpretazione da brividi!”, “Anche quest’anno una conduzione perfetta” commenta lo chef. A sorpresa, quando l’inquadratura ci mostra cosa c’è in TV, ecco che sullo schermo scorrono le immagini dei film, delle serie, dei grandi eventi sportivi e degli show Sky Original che rendono la proposta di NOW sempre più varia e ricca di imperdibili contenuti.

Al centro di tutta la campagna di comunicazione, sempre accompagnata dal claim “Questo è NOW”, c’è l’incredibile varietà di contenuti già disponibili e in arrivo nel 2024. A partire dall’eccezionale line up di cinema con i due film campioni d’incassi, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e “Barbie”, insieme al film italiano candidato agli Oscar 2024, “Io capitano” di Matteo Garrone. Per quanto riguarda le serie TV, su NOW alcuni tra i titoli internazionali più attesi dell’anno come “True Detective: Night Country”, attualmente in onda in contemporanea con gli USA, la seconda stagione di “House of the dragon” e “The Regime”, in arrivo a marzo. Imbattibile anche la proposta di intrattenimento con i grandi show Sky di cui tutti parlano, tra cui “MasterChef Italia”, la nuova edizione di “Pechino Express” da marzo e i nuovi episodi di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”. Dulcis in fundo, lo sport, con numerosi eventi in diretta di tantissime discipline, dai motori, con Formula 1 e MotoGP in partenza a marzo, alla nuova stagione di tennis con i tornei ATP e WTA, senza dimenticare il calcio con la UEFA Champions League e le altre coppe europee.

“Il 2024 sarà un anno strepitoso per chi sceglie NOW. I nostri clienti potranno godere di appuntamenti imperdibili, a partire dal cinema, con l’arrivo dei titoli che hanno avuto più successo nelle sale italiane. L’offerta di contenuti sarà arricchita da numerose nuove grandi serie TV Sky Original come “Un Amore” e il ritorno dei successi internazionali di HBO, inclusa la nuova stagione di “House of the Dragon”. Non mancheranno, poi, le nuove edizioni dei nostri show iconici, sempre più amati dai nostri utenti. E per gli appassionati di Sport quest’anno la stagione sarà davvero imbattibile con il tennis, i motori, il calcio e tante altre grandi discipline. Insomma, come direbbe Borghese, su NOW quest’anno ne abbiamo davvero per tutti i gusti” dichiara Lorenzo Foglia, Senior Director di NOW.

Accedere a NOW è semplicissimo, grazie a una proposta commerciale semplice e personalizzata. È possibile, infatti, scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, tra cui quella più conveniente con la pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo, oppure optando per l’esperienza Premium con due visioni in contemporanea, l’assenza di pubblicità sui contenuti on demand e l’audio Dolby Digital 5.1.

La nuova campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata anche sui canali social e digital. Inoltre, i cinque soggetti TV saranno pianificati anche sulle altre reti TV dopo il primo passaggio durante il Festival di Sanremo su Rai1.