Dal 2015 Aruba coltiva oltre 35.000 piante di nocciolo nella Valle del Casentino, il loro frutto è oggi disponibile in un’ampia varietà di prodotti totalmente made in Italy su Nocciole.it.

In un luogo incontaminato nel cuore della Toscana, nella valle del Casentino, oltre 25 anni fa si è acceso il primo server di Aruba; in quegli stessi luoghi, oggi, l’azienda annuncia la nascita di un ambizioso progetto in ambito food che la posiziona come nuovo player nel mercato dei prodotti trasformati a base di nocciola.

Un percorso che prende il via nel 2015, quando Aruba decide di scommettere su un’eccellenza dell’agricoltura italiana, coltivando con passione e dedizione più di 35.000 piante di nocciolo presenti in quell’angolo di Toscana sin dall’antichità, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi frutti.

“Siamo orgogliosi di contribuire all’arricchimento del made in Italy agroalimentare, valorizzando le nostre terre toscane e le nostre origini, convinti che il futuro parta sempre dalle radici e necessiti di essere custodito sapientemente – ha commentato Alessandro Goretti, Agronomo di Aruba – Oggi siamo soddisfatti di poter condividere con il pubblico i frutti del nostro raccolto: un prodotto di qualità coltivato in maniera esclusiva e sostenibile in territori altamente vocati con l’impiego di tecniche di coltivazione all’avanguardia”.

Nel corso di questi 7 anni, le coltivazioni sono state gestite nel pieno rispetto della buona pratica agricola, integrando tradizione e nuove tecniche di coltivazione nella gestione agronomica delle produzioni, rispettando i naturali cicli biologici ed impiegando le risorse naturali offerte dalla terra, con un approccio 100% sostenibile in termini ambientali e sociali.

Per Aruba, un’agricoltura sostenibile significa ascoltare la natura e l’uomo: gestione integrata per il controllo delle avversità, massima efficienza nell’uso della risorsa irrigua, rispetto per il prodotto, l’ambiente e i consumatori.

Oggi Aruba è pronta a presentare i suoi prodotti, eccellenze alimentari ottenute da una materia prima nobile coltivata con passione e dedizione, lanciando sul mercato il nuovo brand “Nocciole.it”, che fonda la sua identità sui valori di territorialità, filiera corta, qualità e tracciabilità.

Il brand racchiude un’ampia varietà di produzioni artigianali, composte da materie prime attentamente selezionate di altissima qualità, tra le quali spiccano creme spalmabili, tavolette, dragées, nocciolati, barrette, praline a base di cioccolato, oltre a nocciole tostate e salate e ad un’ampia selezione di articoli senza glutine, acquistabili sul portale www.nocciole.it.

I prodotti della linea Nocciole.it, così come le Gift Box pensate in vista delle festività natalizie, sono disponibili all’acquisto online sul sito www.nocciole.it.