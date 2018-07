NFV Plugtests, ETSI decreta un nuovo successo per Italtel-Exprivia

Dopo NetMatch-S Cloud Inside, anche i-RPS, the Centralized Routine Engine di Italtel, ha potuto testare il suo stato di conformità all’architettura NFV.

Il terzo evento NFV Plugtests, organizzato dall’ETSI, si è concluso da poco (dal 29 maggio all’8 giugno 2018). L’evento ha avuto luogo nella sede dell’ETSI a Sophia Antipolis, in Francia.

Appena sei mesi dopo l’edizione precedente, Italtel ha avuto l’opportunità di verificare lo stato di conformità di un altro dei suoi prodotti a catalogo. Dopo NetMatch-S Cloud Inside, anche i-RPS, the Centralized Routine Engine di Italtel, ha potuto testare il suo stato di conformità all’architettura NFV.

Tre sono stati gli scenari di interoperabilità che hanno visto coinvolto il nostro i-RPS:

Gestione e orchestrazione (MANO)

Gestione dell’infrastruttura virtuale e infrastruttura NFV (VIM e NFVI)

Test funzionali tra VNF

L’interoperabilità di i-RPS è stata testata con circa una quindicina di vendor differenti di MANO (Management And Network Orchestration) e VIM (Virtualized Infrastructure Manager), verificando la piena compliance agli scenari di gestione di una VNF in una architettura NFV. Ma la vera novità di questa edizione sono stati i test interfunzionali: i-RPS si è interfacciato con VNF di Network Service, simulando scenari usuali di traffico di rete in un ecosistema NFV.

Risultati positivi sono emersi anche durante la API track con test predefiniti relativi allo stato di conformità alle specifiche SOL003 rel.2.4.1 ed è stato verificato lo stato di compliance sia sulle operazioni che sui contenuti dei messaggi scambiati.

Emanuele Miucci, software engineer, e Diego Saiu, solution engineer, hanno realizzato con successo le sessioni di test e tutte le relative verifiche.

L’evento si è svolto in co-location con l’OPNFV Plugfest (dal 4 all’8 giugno 2018). Questa seconda settimana è stata una occasione di networking con altri validi attori nel panorama NFV e per porre le basi per creare nuove partnership e future collaborazioni.