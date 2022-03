Al via il 21 marzo il Netpitch per Sky, il primo pitch voluto e organizzato da WGI – Writers Guild Italia, il sindacato degli sceneggiatori italiani, e Sky. Obiettivo dell’iniziativa è dare nuove opportunità professionali agli associati del sindacato e più in generale a tutti gli sceneggiatori, per proporre idee e storie originali.

Netpitch è il marchio di fabbrica di WGI. L’iniziativa si è evoluta nel corso degli anni divenendo, a partire dall’ultima edizione, anche “blind”: non si possono conoscere le identità degli autori dei progetti fino alla fase finale della selezione. A vagliare le proposte sarà Sky, media entertainment company leader in Europa che ha prodotto alcune tra le serie TV di maggiore successo degli ultimi anni, tra cui Gomorra, 1992, The Young Pope, Speravo de morì prima e A Casa Tutti Bene, e che grazie al supporto di Sky Studios continua ad accrescere l’investimento in produzioni Sky Original di nuove serie TV, film e documentari.

La partecipazione al Netpitch per Sky sarà gratuita e aperta all’intera categoria. La chiamata riguarda esclusivamente le proposte seriali, da presentare secondo il modello Netpitch di WGI, quindi in linea con il format già utilizzato in passato: ogni progetto dovrà essere sviluppato in tre fasi, sotto forma di logline, sinossi e concept. Una volta superate le selezioni relative ai tre step, gli autori potranno accedere ad un pitch dedicato, one to one, nel quale presentare il progetto di serie a Sky.

S. Rovai

Sonia Rovai, Director Scripted Production Sky Italia, commenta: «Il nostro pubblico si aspetta da noi storie in grado di appassionarlo, farlo riflettere, intrattenerlo in maniera originale. Quello che abbiamo instaurato con gli sceneggiatori nel corso degli anni è, per questo motivo, un dialogo prezioso, un rapporto ben consolidato fatto di costante interlocuzione. In continuità con il Netpitch 2021 fra scrittori e produttori, siamo molto felici di dare il via con Writers Guild Italia a questa ulteriore opportunità di confronto. Nuove idee, nuove potenziali storie da raccontare ad un pubblico divenuto ormai esigente e appassionato, in un mercato mai così ricco e stimolante».

G. Glaviano

Giorgio Glaviano, Presidente di Writers Guild Italia, ha spiegato così l’importanza dell’iniziativa: «Writers Guild Italia ha da sempre tre mission: creare opportunità lavorative per i suoi associati e per la categoria; promuovere l’equità di trattamento professionale e contrattualistico; favorire l’equilibrio tra la categoria che rappresentiamo, i produttori e i commissioner all’interno del mercato. Il Netpitch per Sky a nostro parere centra tutte e tre le mission e apre una nuova stagione per gli sceneggiatori, che avranno la possibilità – per la prima volta in maniera regolata – di avere un confronto diretto con uno dei più importanti player dell’audiovisivo. Faccio ai colleghi senior e soprattutto agli junior un grande in bocca al lupo: stupite tutti con le vostre storie!».

Il 14 marzo alle 10.00 WGI e Sky annunceranno in un webinar aperto a tutti le modalità di partecipazione al Netpitch per Sky, e verrà contestualmente pubblicato il regolamento con tutti dettagli del processo di selezione.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati troveranno aggiornamenti sul sito www.writersguilditalia.it e sui canali social di WGI.