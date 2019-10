Netflix cresce ancora ma sente la pressione dei competitor

Quanto vale il business di Netflix

Netflix chiude il terzo trimestre del 2019 con utili in aumento a 665 milioni di dollari a fronte di ricavi in crescita del 31% a 5,25 miliardi, sopra le attese degli analisti. L’azienda specializzata in streaming ha registrato 6,77 milioni di nuovi abbonati, una cifra inferiore ai 6,80 milioni attesi dagli analisti. Per il quarto trimestre Netflix prevede 7,6 milioni di nuovi abbonati. I risultati trimestrali mettono le ali ai titoli Netflix, che arrivano a guadagnare nelle contrattazioni after hours l’11% sopra i 300 dollari per azione.

Il business complessivo di Netflix vale circa 125 miliardi di dollari e il numero di abbonati ha raggiunto quota 153 milioni di utenti.

I concorrenti

Ma nei prossimi tre mesi lo scenario potrebbe cambiare, perché Netflix si troverà a competere in un’arena arricchita da nuovi potenti competitor come Disney+, HBO Max e Apple+ tutti brand conosciutissimi e molto desiderosi di prendersi la loro fetta di business nel mercato dello streaming.

Che cosa rischia Netflix

Il passaggio dalla tv via cavo allo streaming aprirà molte opportunità di business a nuovi entranti e Netflix questo lo sa. Quel che ancora non si sa è quanta parte del catalogo di Netflix verrà in qualche modo disgregata dal ritorno alla base di trasmissioni e programmi concessi alla piattaforma dai titolari dei diritti che progressivamente riporteranno a casa i loro prodotti, di pari passo con il lancio delle loro piattaforme.

Un esempio per tutti, la serie Friends, grande successo di Netflix dal 2015, tornerà in toto alla piattaforma HBO nel 2020.

Contenuti originali

E’ per questo che Netflix dovrà contare sempre più sul suo catalogo di produzioni proprie e di contenuti originali, che secondo gli analisti porteranno quest’anno a investimenti complessivi per 15 miliardi di dollari.

E anche l’aggiudicazione di nuovi programmi non è semplice, con la concorrenza spietata di player come Amazon e Apple. Quest’ultima, per esempio, si è aggiudicata il prossimo show di Jennifer Aniston e per di più incorpora Apple+ in tutti gli smartphone della casa, regalando un anno di abbonamento gratis ai clienti.

Insomma, concorrenza alle stelle per Netflix.