Gli italiani premiano i servizi streaming e i contenuti video on demand e il valore del mercato nazionale aumenta del 46% in 12 mesi. A novembre Apple lancia la sua Tv+ ed entra in competizione diretta con Netflix, Amazon e Disney.

In un solo anno la popolazione italiana che ha utilizzato in abbonamento servizio di video on demand (Vod) è più che raddoppiata, passando dall’8% del 2017 al 19% del 2018. In termini di valore di mercato, l’aumento è del 46% in soli 12 mesi a 177 milioni di euro.

Considerando l’avvento prossimo del 5G e le ricadute positivi in termini di esperienza utente, già entro la fine del 2019, ma soprattutto durante l’anno prossimo, si potrebbe certificare il sorpasso degli abbonamenti ai servizi Vod sulle pay tv tradizionali.

Centrali per l’accesso ai contenuti in streaming sono i device mobili, smartphone e tablet, che stanno prendendo il posto dei classici pc, ma anche le smart tv in costante crescita.

Secondo l’Osservatorio Mobile B2c Strategy del Politecnico di Milano, nel nostro Paese sono oltre 32 milioni gli italiani che ogni mese utilizzano dispositivi mobili per collegarsi a internet, pari all’82% della popolazione online.

Il 41% degli utenti naviga “solo” su rete mobile e questo significa che sempre più persone (oltre che ascoltare musica) guaderanno video on demand direttamente sul proprio telefonino (con una crescente fetta di coloro che guarderanno su smartphone anche film, intrattenimento, documentari e serie tv).

Che il settore stia affrontando un momento di grande fermento lo indicano anche i recenti sviluppi, con l’annuncio di Apple di voler entrare in maniera concreta nel mercato Vod e streaming, entrando in diretta competizione con i giganti Netflix e Amazon.

Dal 1° novembre 2019 arriverà in Italia, e altri 100 Paesi nel mondo, la nuova piattaforma Apple Tv+. Stando alle ultime indiscrezioni, il prezzo sarà davvero basso: dopo sette giorni di prova gratuita, si dovrebbe pagare 4,99 dollari (quindi circa 5 euro in Europa) ad abbonamento per un numero massimo di sei schermi.

Per chi eventualmente dovesse comprare un nuovo dispositivo Apple l’abbonamento a Tv+ sarà gratuito.

Netflix è un colosso da 125 milioni di abbonati, 7mila dipendenti e un fatturato che si avvicina ai 16 miliardi di dollari all’anno. Un mercato che fa gola a tanti e che potrebbe migliorare i ricavi di molti big tech globali.

Secondo il Finantial Times di agosto, Apple avrebbe deciso di aumentare i propri investimenti in contenuti digitali per i servizi streaming a 6 miliardi di dollari.

Nel 2017 Netflix ha investito in contenuti originali 6,3 miliardi di dollari, Amazon 4,5 miliardi e Disney circa 7,8 miliardi (la piattaforma Disney + dovrebbe arrivare negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda il prossimo 12 novembre, prezzo di lancio 6,99 dollari al mese).