Neosperience e Banca Valsabbina insieme per la trasformazione digitale nelle PMI

Come possono le PMI continuare a essere rilevanti in un mondo rinnovato dalle fondamenta grazie all’innovazione tecnologica? Se ne parlerà all'evento “Una formula innovativa per la trasformazione digitale delle PMI”, che si terrà il 20 febbraio 2020 a Brescia.

Il mondo è travolto dalle novità. In Italia, però, sembra che queste arrivino sempre un po’ in ritardo.

Così è stato e continua a essere per l’innovazione digitale nel nostro Paese, che ancora oggi non ha trovato applicazione in alcune delle nostre industrie più rilevanti, con il rischio così di perdere competitività internazionale.

Oggi, infatti, il digitale e le tecnologie che ne fanno parte sono diventate fattori discriminanti a livello competitivo, soprattutto fra le stesse PMI.

Sebbene queste siano state negli anni il motore principale della nostra economia, e uniche nel panorama internazionale per flessibilità e proattività, in questi anni stanno vivendo un periodo critico.

Le grandi realtà internazionali, che dispongono di grandi risorse da investire in tecnologie e ricerca e sviluppo, sono al momento la minaccia maggiore per la loro sopravvivenza.

La domanda che abbiamo deciso di porci è: come possono le Piccole e Medie Imprese continuare a essere rilevanti in un mondo rinnovato dalle fondamenta grazie all’innovazione tecnologica?

A questa domanda tenteremo di dare una risposta durante l’evento “Una formula innovativa per la trasformazione digitale delle PMI”, realizzato in collaborazione da Neosperience e Banca Valsabbina, che si terrà il 20 febbraio 2020 presso la Sala Congresso del Brixia Forum, in Via Caprera 5 a Brescia.

Il programma

16:45 Apertura accrediti

17:15 Benvenuto ed apertura dei lavori

Sebastiano Barisoni – Radio 24 Il sole 24 ore

17:30 Banca Valsabbina per l’innovazione delle imprese del territorio

Paolo Gesa – Direttore Business Banca Valsabbina

17:45 Le opportunità della trasformazione digitale per le imprese italiane

Dario Melpignano – Presidente CdA Neosperience

18:10 Tavola rotonda – Le motivazioni e le caratteristiche innovative della proposta di Neosperience e Banca Valsabbina

Con la partecipazione di:

Sebastiano Barisoni – Coordinatore

Dario Melpignano – Neosperience

Giovanni Comboni – Neosperience Innovation LAB

Paolo Gesa – Banca Valsabbina

Alberto Bertolotti – IBS Consulting Srl

18:50 Dibattito con il pubblico

19:15 Chiusura dei lavori e saluti

Seguirà aperitivo & quick dinner

Per iscriversi all’evento, vi invitiamo a cliccare sul seguente link Eventbrite: