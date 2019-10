Assegnati a Milano gli Oscar per la creatività e la comunicazione digitale, gli NC Digital Awards 2019: premiati il sito e la campagna di comunicazione di Torinofacile realizzato da CSI Piemonte in collaborazione con la Città di Torino.

“Ad essere premiato è un prodotto che ha contribuito a innovare il modo di offrire servizi da parte della Pubblica amministrazione e di cui i cittadini hanno tratto evidente beneficio, alla soddisfazione si aggiunge l’orgoglio per essere stati protagonisti di una esperienza, di un progetto, come si usa dire per evidenziarne le caratteristiche e la valenza, innovativo e ad impatto sociale”, ha dichiarato in una nota ufficiale Marco Pironti, assessore all’Innovazione della Città di Torino.

“Una delle chiavi del successo di Torinofacile è rappresentata proprio dall’essere uno strumento di impatto sociale, cioè utile ai cittadini nella vita quotidiana nella quale, non di rado, sono chiamati ad interagire con la Pubblica Amministrazione. Rapporto non sempre semplice a causa di ostacoli e vincoli insiti nei processi della burocrazia ma che, proprio con servizi digitali come quelli offerti da Torino Facile, possono essere superati senza difficoltà”.

Una collaborazione con l’amministrazione cittadina che fa un salto di qualità, ha spiegato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte: “Oltre alla realizzazione di un portale all’avanguardia, per la prima volta il Consorzio ha lavorato come una vera e propria agenzia di comunicazione, curando l’ideazione, la realizzazione e la diffusione su tutto il territorio cittadino della campagna “Torinofacile, tutta tua la città”. Un lavoro di squadra efficace e vincente che ha portato risultati concreti e che dimostrano le potenzialità e il valore aggiunto del nuovo CSI che stiamo costruendo”.

Il portale Torinofacile, realizzato dal CSI e premiato con l’NC Digital Award consegnato al Talent Garden Calabiana di Milano, è una vera e propria porta d’ingresso a tutti i servizi digitali della città che permette di comunicare con l’Amministrazione dal computer o dallo smartphone, 24 ore su 24.

I cittadini possono fare il cambio di residenza, interrogare il portale sull’iter di una pratica edilizia, ricevere informazioni tributarie o anagrafiche personali, iscrivere i figli al nido, pagare contravvenzioni e prenotare appuntamenti presso gli uffici comunali. E ancora ricevere comunicazioni dal Comune, come ad esempio l’avviso sulla data di scadenza della carta di identità.

Online nella nuova versione da gennaio 2019, il portale è stato promosso attraverso una campagna di comunicazione ideata dal CSI Piemonte, che si è declinata in un video promozionale, affissioni cittadine, presenza in stazioni metropolitana e ferrovie, pubblicità dinamica su tram e bus, maxi impianti, pubblicità su quotidiani, spot radio e presenza sui social.

“Uno degli obiettivi della mia presidenza era quello di invertire la rotta del CSI – conclude Claudio Artusi, Presidente del CSI Piemonte – riportandolo nella posizione di prestigio che gli compete per storia e professionalità. Oggi è uno di quei giorni in cui tutti insieme possiamo dire di esserci riusciti, perché un premio come questo testimonia non soltanto la nostra capacità tecnica nella realizzazione di un sito all’avanguardia, ma anche la nostra bravura comunicativa, grazie a una campagna che ha contribuito a far aumentare esponenzialmente gli accessi e le iscrizioni al servizio”.

“Occorre sempre trovare un equilibrio tra quanto le tecnologie possono proporre e quanto di questa offerta i cittadini possono fruire con semplicità. Da questo punto di vista, Torinofacile ha vinto questa sfida perché è capace di assicurare, in modo intuitivo, la fruizione di una vasta gamma di prestazioni. Un apprezzamento per questo portale di servizi online al cittadino realizzato dal CSI Piemonte e per l’efficacia della sua campagna di comunicazione è senza dubbio testimoniato dagli 850mila accessi registrati negli ultimi nove mesi. Un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire il nostro impegno nella ricerca e nell’adozione di soluzioni innovative a misura di cittadino”, ha precisato l’assessore Pironti.

Da gennaio a settembre 2019, sono stati registrati circa 850.000 accessi al portale Torinfacile, di cui 232.000 con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, che permette di accedere a tutti i servizi on line della PA con un’unica Identità Digitale (username e password). Tra quelli più utilizzati, con 210.000 accessi troviamo Mio Torinofacile che permette al cittadino di accedere ai suoi dati, dalle informazioni anagrafiche a quelle tributarie, e ricevere le notifiche sul suo smartphone, senza recarsi agli sportelli comunali. A seguire il servizio di consultazione delle pratiche edilizie con 100.000 accessi, CertificaTo che consente di stampare, o salvare sul pc, un certificato anagrafico o di stato civile fino al servizio di iscrizione ai nidi d’infanzia che permette alle famiglie di iscrivere i propri figli direttamente on line e verificare le graduatorie.