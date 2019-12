Storie, persone e progetti. Sono queste le novità al centro del nuovo sito web del CSI Piemonte rinnovato nella grafica, nei contenuti e nel modo di raccontarsi all’esterno. Da oggi, all’indirizzo www.csipiemonte.it, il CSI apre virtualmente le sue porte ai visitatori, presentando le persone che lavorano al suo interno e raccontando i suoi progetti in modo semplice e diretto.

“Il nuovo sito del CSI è stato studiato per essere il nostro primo biglietto da visita. Per questo concretizza alcuni concetti che mi stanno a cuore e che ho da subito voluto diffondere dal giorno del mio insediamento”, ha dichiarato il Direttore Generale del CSI Piemonte, Pietro Pacini.

“È semplice da usare e facile da capire, perché quello che facciamo deve essere comprensibile da tutti. È bello da vedere, perché la bellezza è una parte importante della nostra vita, anche sul lavoro. E dà voce alle storie delle donne e degli uomini che lavorano in CSI, perché sono loro, al di là delle gerarchie, che hanno reso e rendono importante la nostra azienda. Ed è completamente made in CSI, grazie alla collaborazione dei nostri professionisti in comunicazione e in web e ux design, a cui va il mio ringraziamento per il risultato ottenuto”.

Il nuovo sito, fruibile da ogni dispositivo, ha undesign pulitoed elementi grafici coerenti con i colori aziendali e con il logo, con una forte presenza del colore bianco che facilita la lettura delle pagine.

La barra di navigazione principale del sito offre percorsi chiari ed immediati. I contenuti sono integrati fra loro dinamicamente e arricchiscono ogni pagina di argomenti correlati attraverso video, interviste e infografiche.

Nella sezione “Cosa facciamo” sono presenti le attività degli otto 8 “centri di eccellenza” e quelle relative ai “temi strategici” del Consorzio. Al suo interno, inoltre, la pagina sui “Works” raccoglie progetti, approfondimenti tecnici, attività internazionali e di ricerca, insomma tutto quello il CSI realizza per favorire la digital transformation del Paese. Il tutto organizzato con un sistema di parole chiave che permette di recuperare rapidamente le informazioni di maggiore interesse.

Grazie a una apposita voce di menu dedicata, denominata “Offerta”, il CSI inoltre si presenta anche a tutti i potenziali nuovi clienti, proponendo loro un catalogo di servizi unico e in costante aggiornamento.

Infine, una nota tecnica. Per la realizzazione del sito è stato scelto il sistema di content management system Drupal, che permette i più elevati standard qualitativi e le soluzioni più all’avanguardia.