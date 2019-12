Natura in 4K, arrivano su Sky le produzioni di Love Nature

Con riprese spettacolari girate in 40 Paesi, Love Nature di Blue Ant Media propone su Sky incredibili produzioni originali in 4K, che i clienti potranno usufruire on demand in ogni momento della giornata.

Gli appassionati di natura, paesaggi ed animali selvatici avranno a disposizione ancora più contenuti mozzafiato grazie a Love Nature di Blue Ant Media, che da oggi sbarcherà su Sky, arricchendo ulteriormente l’ampia offerta on demand di Sky Italia.

Con riprese spettacolari girate in 40 Paesi, Love Nature propone incredibili produzioni originali in 4K, che i clienti potranno usufruire on demand ogni volta che lo desiderano. I contenuti di Love Nature offriranno agli abbonati una esperienza di visione con una risoluzione 4 volte superiore all’HD, avvicinandoli alla natura come mai prima d’ora.

I clienti Sky Famiglia avranno a disposizione, inclusi nel loro abbonamento on demand, fantastici programmi come Strane Creature e potranno scoprire una delle zone più ricche di biodiversità a livello mondiale grazie a I misteri del Mekong o viaggiare negli abissi come mai prima grazie al documentario Meraviglie sottomarine d’Africa – solo per citare alcuni dei documentari da oggi in catalogo. I contenuti di Love Nature saranno disponibili on demand anche in streaming su NOW TV.

L’accordo pluriennale tra Sky e Blue Ant Media rende disponibili i contenuti di Love Nature per i clienti Sky in Italia, nel Regno Unito, Irlanda e Germania.