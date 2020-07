Mondiali di Formula 1, MotoGp e Superbike: dove vederli in chiaro e in HD

Se le monoposto più famose al mondo hanno già ripreso a gareggiare per la Formula Uno, è ora il tempo anche per le due ruote più veloci, con il calendario del MotoGP e le sfide di agosto della Superbike. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sul canale 8 di tivùsat.

A partire da luglio 2020 ripartono le principali competizioni mondiali a motori tra Formula Uno, MotoGP e Superbike. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi da Tv8, il canale 8/108 HD di tivùsat e del digitale terrestre.

La prima a partire è stata la Formula Uno, sin dal 5 luglio con il GP d’Austria. Seguono il MotoGP dal 19 luglio e ad agosto la Superbike.

MotoGP

La prima gara si terrà a Jarez in Spagna, con il Gran Premio Red Bull Spagna di questo fine settimana, per poi proseguire il 26 luglio con il Gran Premio di Andalusia e quindi il 9 con quello della Repubblica Ceca.

Tutte le gare saranno trasmesse in tv in chiaro su Tv8, alcune live altre in differita. Di seguito il calendario con gli appuntamenti imperdibili con le due ruote:

19 luglio: Gran Premio Red Bull di Spagna;

26 luglio: Gran Premio Red Bull di Andalusia;

9 agosto: Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca;

16 agosto: Gran Premio MyWorld dell’Austria;

23 agosto: Gran Premio di Stria;

13 settembre: Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini;

20 settembre: Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini;

27 settembre: Gran Premio Monster Energy di Catalunya;

11 ottobre: Gran Premio Shark Helmets di Francia;

18 ottobre: Gran Premio Michelin di Aragòn;

25 ottobre: Gran Premio di Teruel;

8 novembre: Gran Premio d’Europa;

15 novembre: Gran Premio Motul della Comunità Valenciana.

Superbike

Il Mondiale di Superbike torna in tv dal 2 agosto a Jerez, dopo il primo round effettuato a marzo in Australia. Tutte le gare verranno trasmesse in chiaro su Tv8 HDS e saranno visibili in diretta.

Di seguito il calendario ufficiale con gli appuntamenti da non perdere:

1 e 2 agosto: Round di Spagna;

8 e 9 agosto: Round del Portogallo;

29 e 30 agosto, 5 e 6 settembre: Round d’Aragòn;

19 e 20 settembre: Round di Catalunya;

3 e 4 ottobre: Round di Francia;

10 e 11 ottobre: Round di Argentina;

7 e 8 novembre: Round della Riviera di Rimini.