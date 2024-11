Il Progetto Mobility as a Service for Italy (MaaS) finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta ad arrivare a una completa digitalizzazione e intermodalità del trasporto pubblico locale su scala nazionale, entra nel vivo della sua realizzazione in Emilia-Romagna.

Per un reciproco confronto sui temi quali ecosistemi MaaS e Smart Road, Lepida e 5T hanno avviato una collaborazione per uno scambio di competenze e informazioni progettuali sulle diverse componenti della piattaforma MaaS: architettura, funzionalità, traduzione dei dati ai diversi formati richiesti per il monitoraggio e l’analisi dei dati sui viaggi multimodali.

5T è una società in house a totale partecipazione pubblica che opera per conto dei Soci Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, punto di riferimento nazionale ed europeo per la standardizzazione in ambito trasporti, e partecipa a diversi progetti di innovazione, sia nazionali che europei, per evolvere la mobilità.

Una progettualità condivisa e una visione integrata di due realtà avanzate regionali, possono amplificare i contributi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto nazionale cogliendo le sfide del PNRR, che prevede innovazione e rapidità di azione per la messa a terra delle diverse soluzioni.

