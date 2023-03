Metaverso, realtà virtuale sì ma non tutti i giorni

La realtà virtuale va usata per scopi particolari perché restare immersi per troppo tempo è dura e deve valerne la pena.

I giganti del tech scommettono sul fatto che gli utenti useranno i visori di realtà virtuale per qualunque cosa, ma la VR non dovrebbe essere utilizzata in questo modo. Usare la tecnologia di realtà virtuale è difficile, anche con gli ultimi gadget ultraleggeri disponibili. Il rischio è un conto salato da pagare per gli utenti. Al contrario, i dispositivi di realtà virtuale dovrebbero essere dedicati a situazioni particolari, come la formazione in ambito medicale e nelle esercitazioni per servizi di emergenza.

Aziende come Meta scommettono che gli utenti utilizzeranno visori per la realtà virtuale (VR) praticamente per tutto. Nel frattempo, i giornalisti sottolineano l’incapacità del CEO Mark Zuckerberg di attirare gli utenti quotidiani nel suo cosiddetto metaverso.

Ad entrambi manca il punto cruciale. La realtà virtuale non dovrebbe essere utilizzata tutto il giorno o anche tutti i giorni. La sua forza è sempre stata nella sua capacità di fornirci esperienze speciali, non un impegno senza fine.

Lo sa bene chi lavora in laboratorio, dove il detto è ben noto: la realtà virtuale è dura.

Come la realtà virtuale può prendere il sopravvento

Pensa a cosa serve per scambiare letteralmente il mondo reale con uno falso, sostituire la luce alla retina e le onde sonore alle orecchie. Questa impresa deve verificarsi circa cento volte al secondo ed essere completamente reattiva ai movimenti del corpo.

Proprio come nel mondo reale, gli oggetti nella realtà virtuale devono diventare più grandi e più rumorosi quando ti avvicini e i micromovimenti della più piccola grandezza cambiano la percezione.

Oggi come oggi, ci sono milioni di dispositivi autonomi venduti ogni anno, che portano a bordo le telecamere di tracciamento, rendono il display del computer e dell’ottica tutto all’interno dell’auricolare stesso, costano poche centinaia di dollari e pesano meno di un chilogrammo.

Ma anche con l’hardware più comodo, l’utilizzo della realtà virtuale ha il suo prezzo. Nel tempo, il sistema percettivo si affatica a causa della differenza tra i display VR e il mondo reale. Vige la regola dei 30 minuti in molti laboratori. Dopo mezz’ora, togliti le cuffie, bevi un po’ d’acqua e fai una pausa.

Anche per brevi periodi, alcune persone semplicemente non sono in grado di gestire la realtà virtuale, ad esempio coloro che hanno la nausea sul sedile del passeggero delle auto. E poi c’è la sfida di essere completamente assenti dal mondo reale: non essere in grado di sentire o vedere intorno a te per ore alla volta non è certo una ricetta per il benessere.

Ignora l’hype, che dice che vivremo tutti nel metaverso. In realtà, usiamo poco la realtà virtuale.

Benefici delle esperienze di realtà virtuale

Secondo sperimentazioni effettuate alla Stanford University durante la pandemia,

La realtà virtuale è un mezzo incredibile, speciale e intenso.

Attraverso centinaia di studi si è appreso che è meglio dedicare la realtà virtuale per esperienze che nel mondo reale sarebbero “pericolose”, “impossibili”, “controproducenti” o “costose”.

La formazione dei vigili del fuoco, la riabilitazione delle vittime di ictus, l’apprendimento della storia dell’arte attraverso i musei delle sculture, il viaggio nel tempo per comprendere il cambiamento climatico sono tutti esempi adatti. Controllare la posta elettronica, guardare film e il lavoro d’ufficio in generale invece no. Usiamo il mezzo quando ne vale la pena.

Ad esempio, fluttuare nello spazio su tappetini da yoga, guardare la Terra mentre si impara la respirazione ritmica da un esperto di meditazione. Scendere in un mondo vuoto e costruire intere città, un isolato alla volta.

Sperimentare la vita in altri corpi, praticare l’empatia indossando avatar di diversi colori della pelle o generi. Sperimentare un calcio d’angolo dal punto di vista del portiere in una sessione di allenamento della nazionale di calcio tedesca per imparare la posizione e la postura del corpo. Viaggiare nel tempo visitando registrazioni passate dei nostri avatar e camminando come fantasmi all’interno di un rendering del nostro recente passato sociale.

Ciò che non ha funzionato è stato il cosiddetto “lavoro di conoscenza”. Le riunioni in cui l’unica attività è parlare, lavorare su documenti condivisi e guardare video hanno pochissimo valore nella realtà virtuale. I laptop funzionano perfettamente per questo tipo di lavoro, mentre le cuffie VR si intromettono.

Dove la realtà virtuale può fare molto

Spesso mi viene chiesto se la realtà virtuale è pronta per la prima serata. È. Ogni giorno, migliaia di persone utilizzano la realtà virtuale per DICE per l’allenamento, le cure mediche e il benessere.

Uno dei migliori casi d’uso che abbia mai visto in VR è il REAL System di Penumbra, un sistema di tracciamento di tutto il corpo utilizzato da migliaia di pazienti negli ospedali e nelle cliniche di tutto il paese per la riabilitazione da ictus, lesioni ortopediche e altre condizioni.

La realtà virtuale trasforma l’esperienza di riabilitazione: le simulazioni virtuali possono dettare la velocità e la posizione esatte dei movimenti per coreografare traiettorie incredibilmente dettagliate. Inoltre, i movimenti critici del paziente vengono registrati, sia per l’utilizzo in tempo reale per l’allenamento adattivo che per la valutazione della guarigione.

E, naturalmente, la natura immersiva delle sessioni massimizza il coinvolgimento e la distrazione del dolore. Quei pazienti stanno raccogliendo enormi benefici da poche brevi sessioni ogni settimana. A questo proposito, un po’ di realtà virtuale può fare molto.