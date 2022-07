Metaverso, quali sono i lavori più richiesti?

Alcune delle professioni che domineranno lo scenario futuro in ambito tech e innovazione.

Una recente analisi realizzata dall’Analyst Group sottolinea che, nel prossimo decennio, il metaverso contribuirà alla crescita del PIL mondiale per il 2,8%. Un dato significativo che preannuncia il valore socio economico che avrà la realtà virtuale nell’immediato futuro, fenomeno che comporterà sfide e opportunità in diverse aree soprattutto nel mercato del lavoro.

Cos’è il metaverso?

Il metaverso è di fatto uno spazio abitabile e per viverlo è necessario fornirgli una struttura, grazie alla creazione di ambienti da realizzare attraverso software, hardware, connessioni potenti. Spazi concreti, seppure virtuali, che andranno riempiti con oggetti, decorazioni, contenuti video, audio o grafici o altri a cui non abbiamo nemmeno ancora pensato: si tratta di una nuova realtà che necessita di strumenti e tecnologie specifiche per la sua creazione.

Tutto ciò sarà possibile attraverso la definizione e preparazione di nuove figure professionali: TechStar – realtà Metaverse Enabler che sviluppa soluzioni Metaverso per accompagnare le aziende nella loro Virtual Transformation, anche grazie alle expertise di AiperTech – laboratorio di ricerca in ambito Artificial Intelligence, spin-off dell’Università di Udine – ha delineato le professioni che saranno maggiormente richieste nell’imminente futuro nel Metaverso.

Le professioni più richieste