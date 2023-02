Metaverso, previsti 700 milioni di utenti entro il 2030

Secondo stime di Statista, il 15% dell’economia digitale è già passata al metaverso.

Il grafico qui sotto mostra diversi possibili scenari per la crescita del mercato del metaverso tra oggi e il 2030.

Se il cambio di nome, da Facebook a Meta, non è stato abbastanza per far capire il peso che Mark Zuckerberg attribuisce al metaverso, allora per capire le potenzialità che gli vengono accreditate basterà vedere l’impegno plurimiliardario che il social network attribuisce alla nuova tecnologia.

Ma esattamente Meta su cosa sta scommettendo?

C’è davvero tutto questo potenziale nel metaverso per giustificare un tale investimento?

Come mostrano le previsioni di Statista per il suo Advertising & Media Markets Insights, anche guardando allo scenario di mercato più prudente e conservativo (dove il 15% dell’economia digitale si sposta verso il metaverso), Zuckerberg sembra puntare a una fetta di una torta grande e redditizia.

Secondo l’analisi, i maggiori segmenti in termini di entrate nel 2030 saranno i giochi ($ 163 miliardi) e l’e-commerce ($ 201 miliardi). Entro la fine del decennio, si prevede che la portata del metaverso raggiungerà i 700 milioni di persone in tutto il mondo, con il più alto tasso di penetrazione previsto per la Corea del Sud.