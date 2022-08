I dispositivi AR/VR svolgono un ruolo importante nell'accesso al mondo del metaverso. Il ruolo di visori e cuffiette aumenterà in futuro, in attesa di nuovi device tattili.

Meta è in testa nel mercato dei visori di realtà virtuale, un mercato in rapida crescita. Nel 2021 il totale dei visori AR/VR è cresciuto del 92,1% rispetto al 2020, secondo dati di IDC.

Nel meggio 2022 Meta ha aperto il suo primo negozio per la vendita di hardware in California. L’obiettivo è dare ai consumatori un’esperienza di prima mano dei suoi prodotti hardware, in particolare i visori di realtà virtuale, realtà aumentata e dei suoi occhiali. In questo modo l’azienda ha messo in moto la prossima evoluzione di internet, che di fatto è il metaverso.

Top ten

Meta è il leader nel mercato in rapida crescita dei visori VR. Nel 2021, Quest 2, il visore VR di punta di Meta, costituiva il 78% (8,7 milioni di unità) del totale dei visori venduti (11,2 milioni di unità). È stato seguito da DPVR e Pico di ByteDance. Mentre DPVR ha conquistato una quota del 5,1% a livello globale, Pico si è assicurata il terzo posto con una quota di mercato del 4,5%.

Il totale dei visori AR/VR spediti nel 2021 è cresciuto del 92,1% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di IDC. Ciò indica la crescente accettazione dei prodotti di realtà virtuale e aumentata tra i consumatori. Nel 2022 si prevede che toccherà 16,49 milioni di unità. E quattro anni dopo, si prevede che supererà i 50 milioni di unità.

AR/VR fattori chiave per accedere al metaverso

I dispositivi AR/VR svolgono un ruolo importante nell’accesso al mondo del metaverso. Abilitato dal Web 3, il metaverso è una fusione di realtà virtuale e aumentata. Secondo un nuovo rapporto intitolato “The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse” del Boston Consulting Group, si prevede che il mercato totale del metaverso raggiungerà i 250-400 miliardi di dollari entro il 2025. Senza dubbio, se il metaverso deve vedere una buona crescita, l’utilizzo anche dei dispositivi AR/VR deve salire.

Dice Sly Lee, co-CEO e co-fondatore di Emerge, una startup di hardware VR con sede negli Stati Uniti “Con ogni nuova era di interazione uomo-computer è arrivato un nuovo hardware, sia nel settore consumer che in quello aziendale. Proprio come l’attuale versione di dispositivi mobili l’informatica è stata abilitata dagli smartphone, la prossima era del metaverso sarà abilitata da nuovi tipi di hardware che consentiranno un più profondo senso di presenza. Fino a quel momento, il vero potenziale del metaverso sarà limitato”.

Altro hardware necessario per accedere alla nuova Internet

Concurs Abhijit Patil, co-fondatore e COO, AjnaLens, una startup di realtà estesa con sede a Thane, che si è assicurata un totale di 4,5 milioni di dollari di finanziamenti fino ad oggi: “Dato che abbiamo bisogno di computer e laptop per accedere a Internet, allo stesso modo abbiamo bisogno di altri hardware come gli occhiali AR/VR per accedere al prossimo set di Internet. In effetti, gli occhiali AR/VR e altri hardware sono destinati a diventare un settore più grande dei telefoni cellulari nel futuro”.

Aziende come Meta (ex Facebook) Sony, HTC e Samsung offrono dispositivi VR, mentre il mercato AR è dominato principalmente da altri player come Apple, Microsoft, Google e Magic Leap.

Nuovi prodotti in cantiere

Ci sono diverse offerte di nuovi prodotti in attesa per il prossimo futuro. In cantiere ci sono gli occhiali AR di Apple, che saranno lanciati alla fine del 2024 insieme al secondo visore AR/VR di seconda generazione. Google sta inventando i suoi visori AR. In uscita nel 2024, saranno alimentati da un processore Google personalizzato, che è simile al suo nuovissimo smartphone Google Pixel.

I dispositivi AR/VR per sperimentare il metaverso sono sempre più utilizzati da settori che vanno dalla produzione alla progettazione, dall’assistenza sanitaria all’istruzione. Lo scorso dicembre, Boeing ha annunciato che progetterà il suo velivolo di prossima generazione all’interno del metaverso, utilizzando Microsoft HoloLens, insieme alla tecnologia dei “digital twins”.

Il 5G porterà più giocatori?

Gli esperti che seguono da vicino il mercato ritengono che più giocatori entreranno in gioco con la piena adozione del 5G nel paese. La connettività ad alta velocità è un must per una buona esperienza immersiva e di pari passo con la diffusione delle nuove reti crescerà anche l’uso del metaverso e dei visori.

Tecnologia oltre i visori AR/VR

Più si andrà avanti e più il metaverso vedrà nuove tecnologie, al di là di cuffie e occhiali. Ci sarà un nuovo hardware di rilevamento, una tecnologia che cercherà di capire cosa sta facendo il tuo vero corpo fisico e persino cosa stai pensando per cercare di dargli un senso e utilizzarlo per fare cose nel metaverso.

Hardware come le cuffie AR/VR non sono in grado di trattenere il metaverso in quanto è molto più ampio. Con i guanti tattili che già esistono, il prossimo set di hardware che possiamo aspettarci sono i sensori tattili.

E’ chiaro che in futuro avremo bisogno di nuove interfacce per interagire con il metaverso, allo stesso modo dei nostri sensi per interagire con il nostro mondo. Allo stesso modo, nel mondo metaverso dovremo fare affidamento su altri hardware che probabilmente non esistono ancora.

Secondo alcuni esperti, non raggiungeremo l’olfatto o il gusto in modo lineare a causa dell’attrito richiesto e di altri potenziali percorsi.