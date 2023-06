Metaverso, in che modo può aiutare concretamente il business?

Il metaverso non è più soltanto una semplice moda. Per molti è considerato già il futuro del business, con infinite possibilità.

Il metaverso non è più soltanto una semplice moda. Per molti è considerato già il futuro del business, con infinite possibilità.

Dalla creazione di valore nelle economie virtuali alla trasformazione del modo in cui lavoriamo, il metaverso sta rimodellando il futuro del commercio e nessuna azienda può permettersi di restare indietro.

Mentre ci troviamo al confine di una nuova era digitale, il metaverso sta rapidamente emergendo come forza di trasformazione, ridefinendo il modo in cui percepiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Questa realtà virtuale interconnessa è pronta a rivoluzionare non solo le nostre vite sociali, ma anche il tessuto stesso degli affari e del commercio.

Se le aziende vogliono prosperare in questo nuovo mondo, è necessario abbracciare le possibilità offerte dal metaverso e adattarsi alle nuove regole che governano il suo panorama in espansione.

Di seguito alcuni dei modi in cui le aziende possono sfruttare il potere del metaverso in modo da poter cogliere le opportunità per affinare il proprio vantaggio competitivo e spingersi in avanti secondo l’influencer Bernard Marr.

Il punto di partenza per le imprese

Per sfruttare il potenziale delle tecnologie del metaverso, le aziende dovrebbero prima cercare di capire dove si trovano i loro clienti e che tipo di esperienze stanno cercando.

Mondi virtuali come Fortnite e Roblox sono già diventati popolari tra i clienti della Gen Z, che spendono sempre più denaro in beni digitali come skin e accessori. Questa tendenza rappresenta un’importante opportunità per le aziende di creare esperienze e prodotti virtuali in grado di coinvolgere i clienti e aumentare le vendite.

Nike e Gucci stanno già approfittando di questa tendenza creando prodotti esclusivamente digitali come sneaker virtuali e skin brandizzate. Alcuni produttori di vino offrono anche ai clienti la possibilità di utilizzare la realtà aumentata (AR) per dare vita alle etichette delle bottiglie. E nel mondo del servizio clienti, IKEA può mostrare alle persone come mettere insieme i mobili usando ologrammi e AR.

Infinite possibilità per le aziende

Le aziende devono pensare oltre la semplice creazione di repliche digitali dei loro prodotti fisici. Il metaverso offre una tela completamente nuova da esplorare per le aziende, dove possono creare prodotti ed esperienze completamente nuovi su misura per il mondo virtuale. Queste possibilità potrebbero variare da immobili virtuali a eventi immersivi, concerti ed esperienze di viaggio.

Per avere successo nel metaverso, le aziende devono comprendere le caratteristiche uniche degli ambienti virtuali e creare esperienze su misura per loro. Ciò significa pensare a cose come l’interattività, la socializzazione e l’immersione e trovare modi per sfruttare queste qualità per creare esperienze coinvolgenti e redditizie.

Il metaverso offre un’enorme opportunità per le aziende di creare nuovi flussi di entrate e interagire con i clienti in modi innovativi. Tuttavia, richiederà un cambiamento di mentalità e la volontà di sperimentare nuovi modelli di business e tecnologie. Le aziende in grado di farlo in modo efficace saranno ben posizionate per avere successo nel mondo digitale del futuro.

Servizi di supporto per la corsa all’oro del Metaverso

Il metaverso è come una nuova corsa all’oro – e ricorda, durante la corsa all’oro originale negli Stati Uniti nel 1800, le persone che si arricchirono erano quelle che vendevano pale, carri e vestiti ai minatori.

Allo stesso modo, mentre il metaverso continua a crescere ed evolversi, ci sarà un’enorme richiesta di servizi di supporto da parte delle aziende che possono aiutare le aziende a navigare in questo nuovo panorama digitale. Ciò rappresenta un’opportunità significativa per le organizzazioni che già operano in questo spazio, in quanto possono sfruttare le proprie competenze esistenti per fornire servizi che possono aiutare le aziende a creare e gestire i propri ambienti virtuali.

Partire dai giochi

Le aziende specializzate nella creazione di avatar, nella creazione di mondi virtuali e nello sviluppo di prodotti digitali 3D possono offrire servizi di supporto come consulenza, progettazione e sviluppo per aiutare le aziende a creare esperienze virtuali coinvolgenti per i clienti.Un esempio di un’azienda che ha effettuato con successo questa transizione è Nvidia, che ha iniziato nel mondo dei giochi ma da allora si è espansa fornendo servizi di supporto per il mondo degli affari. Hanno sfruttato la loro esperienza nella creazione di mondi di gioco virtuali per creare soluzioni che possono essere utilizzate in una varietà di settori, dall’automotive alla sanità.

Un altro esempio è Autodesk, una società di software di progettazione 3D che ha riconosciuto il potenziale del metaverso e ora offre strumenti e servizi che possono essere utilizzati per creare prodotti e ambienti virtuali. Ciò include qualsiasi cosa, dalla modellazione e animazione 3D alle esperienze VR e AR.

Per le aziende che desiderano unirsi alla corsa all’oro del metaverso, la collaborazione con i fornitori di servizi di supporto può essere un modo intelligente per iniziare. Queste aziende possono fornire le competenze e le risorse necessarie per creare esperienze virtuali coinvolgenti che coinvolgano i clienti e promuovano le vendite.

Usare le tecnologie del Metaverso per trasformare le operazioni

Il metaverso può anche essere utilizzato per trasformare le operazioni aziendali in una varietà di settori. Tutti i leader aziendali devono esaminare le proprie operazioni e considerare come utilizzare le tecnologie Metaverso per semplificare e ottimizzare i processi.

Una delle applicazioni più promettenti della tecnologia del metaverso è l’uso dei gemelli digitali (digital twins), che sono copie virtuali di processi, prodotti o macchinari.

Nelle corse di Formula 1, gli sviluppatori utilizzano i gemelli digitali per progettare e testare le auto da corsa prima che vengano costruite fisicamente. Ciò consente processi di progettazione più efficienti ed economici, nonché la possibilità di testare e perfezionare i prodotti in un ambiente virtuale prima di impegnarsi nella produzione fisica.

Gli architetti possono utilizzare i gemelli digitali per creare modelli simulati di edifici e testare i progetti in un ambiente virtuale realistico. Possono anche collaborare con colleghi di tutto il mondo in riunioni virtuali coinvolgenti, modificare i progetti e testare diversi layout e condizioni di illuminazione.

Chirurgia virtuale

Anche altri settori possono trarre vantaggio dall’uso dei gemelli digitali e delle tecnologie di realtà virtuale (VR). Nel settore sanitario, i chirurghi possono utilizzare la realtà virtuale per testare gli interventi chirurgici in modo che possano esercitarsi e perfezionare le loro tecniche prima di eseguirle su pazienti reali. Nell’istruzione, la realtà virtuale può trasportare gli studenti in diversi luoghi storici o culturali, consentendo esperienze di apprendimento più coinvolgenti.

Oltre ai gemelli digitali, il metaverso può essere utilizzato anche per migliorare le esperienze dei dipendenti. Possiamo rendere le riunioni e gli eventi virtuali più coinvolgenti tenendoli in spazi nel metaverso. Aziende come Zoom e Microsoft Teams stanno già esplorando modi per incorporare ologrammi e funzionalità VR nelle loro piattaforme.

Il futuro del business nel metaverso

Il metaverso rappresenta una nuova frontiera per le aziende in una varietà di settori, offrendo enormi opportunità per trasformare le loro operazioni e creare esperienze più coinvolgenti per i loro clienti e dipendenti. Sfruttando strategicamente le tecnologie del metaverso, le aziende possono aggiungere più valore e rimanere all’avanguardia in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Tuttavia, per sfruttare appieno queste opportunità, le aziende devono guardare oltre il semplice marketing e il coinvolgimento dei clienti e ripensare i propri prodotti e operazioni nel loro complesso. Devono considerare come utilizzare tecnologie come i gemelli digitali e la realtà virtuale per migliorare i processi, migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e creare nuovi prodotti e servizi su misura per il mondo virtuale.

Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono adottare un approccio strategico e pensare attentamente a come possono aggiungere valore e rimanere competitive a lungo termine. Devono valutare le proprie capacità e la cultura organizzativa e sviluppare le competenze necessarie per prosperare nell’economia del metaverso.

È giunto il momento di intraprendere questo entusiasmante viaggio e assicurarti che la tua azienda sia ben attrezzata per prosperare nel vasto regno del metaverso.