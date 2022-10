Il progetto di Metaverso denominato Decentraland, un ambiente virtuale che consente agli utenti di acquistare e vendere immobili virtuali, non è esattamente pieno di persone. Nonostante miliardi di dollari di valutazioni, le aziende che scommettono su un futuro metaverso semplicemente non hanno fatto molti progressi.

In effetti, secondo l’aggregatore di dati DappRadar, il mondo basato su Ethereum Decentraland aveva solo 38 “utenti attivi” in un periodo di 24 ore, un numero incredibilmente basso, soprattutto considerando che la società ha una capitalizzazione di mercato di ben 1,2 miliardi di dollari.

La replica di Decentraland

Decentraland ha però respinto le accuse, affermando che gli “utenti attivi” sono definiti come indirizzi di portafoglio blockchain univoci che interagiscono con il suo sistema. In altre aprole, si tratta soltanto di quegli utenti che chiudono qualche tipo di contratto o transazione. Come spiega CoinDesk, ciò significa che gli utenti che accedono semplicemente per chattare o interagiscono con gli altri non vengono conteggiati.

“DappRadar non tiene traccia dei nostri utenti, ma solo delle persone che interagiscono con i nostri contratti”, ha detto a CoinDesk il direttore creativo di Decentraland Sam Hamilton, aggiungendo che la piattaforma ha una media di circa 8.000 utenti in un giorno medio.

Numeri finora deludenti

Naturalmente, anche 8mila utenti in un dato giorno sono pochi e rappresentano un magro risultato per qualcosa che dovrebbe essere il futuro delle comunità online. E se la blockchain è il meccanismo economico alla base dell’impresa, è assolutamente imbarazzante se si concludono solo poche decine di transazioni al giorno.

In breve, Decentraland finora è un perfetto esempio del tipo di enorme disparità tra valore di mercato e utenti effettivi che affligge da anni il mondo Web3 e potrebbe anche essere indicativo del grave rallentamento dell’appetito degli investitori per immobili virtuali e altri asset legati alla blockchain , comprese criptovalute e NFT.

Vaporverso

L’account Twitter di Decentraland ha anche tentato di limitare i danni, scrivendo che la piattaforma ha visto “1.074 utenti interagire con contratti intelligenti” per tutto settembre.

Let's have a look at some of September's data:



56,697 MAU

1,074 Users interacting with smart contracts

1,732 minted Emotes

6,315 sold Wearables

300 Creators received royalties

161 created Community Events

148 DAO Proposals — Decentraland (@decentraland) October 7, 2022

Ma nessuno di questi numeri è davvero significativo, in rapporto alla quantità di denaro che viene versata in piattaforme metaverso come Decentraland.

E questo non fa ben sperare per il futuro del metaverso, che finora non ha fatto ancora centro.