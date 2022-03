Metaverso fra telco, media e gaming. Quale impatto sulle diverse industry?

Il metaverso è un mondo 3D virtuale condiviso, interattivo e immersivo, in cui ogni dominio ha un approccio e una realizzazione particolare in questo universo parallelo.

Cosa hanno in comune film di fantascienza come Minority Report, Matrix e Free Guy? Rappresentano tutti un universo parallelo “interattivo e vivente” come nel mondo reale, con persone di avatar e personaggi, aziende e luoghi diversi.

In qualche modo rappresentano ciò che oggi è conosciuto come Metaverso, sebbene il termine stesso sia stato coniato nel 1992 nel romanzo “Snow Crash”. I film e i romanzi di fantascienza tendono a dare il tono all'”arte del possibile”, solo per essere successivamente realizzati da interventi e innovazioni tecnologiche.

Allora, cos’è il metaverso?

Di seguito l’analisi condotta da Venkat Padmanabhan, Senior Vice President – ​​Engineering, GlobalLogic. Dipende a chi chiedi e a quale settore stiamo guardando. Tradizionalmente definito come un mondo 3D virtuale condiviso, interattivo e immersivo, in cui ogni dominio ha un approccio e una realizzazione particolare in questo universo parallelo. Questo è l’inizio dell’era dell’ambient computing, in cui non siamo più solo utenti di computer, ma siamo assorbiti dal mondo dei computer e formiamo un nodo attivo della rete “Always On, Always Connected” attraverso i nostri dispositivi intelligenti. Metaverso è un concetto esistente trasformato in realtà, con il progresso in silicio (GPU), connettività (5G e oltre), cloud, motori NLP, set e console AR/VR e la convergenza di scenari di business del mondo reale e virtuale. L’accelerazione nell’elaborazione degli input analogici (voce, tattile e visione) ha portato alla ribalta la realtà mista e sta portando emozioni ed empatia nel mondo dell’informatica attraverso l’IA.

L’impatto del metaverso sulle industry

Gaming: Il metaverse è un vero e proprio multiplayer e un ambiente di gioco in tempo reale, che fornisce un’esperienza di gioco AR/VR altamente interattiva e 3D basata sulla voce, in cui numerosi tornei simultanei possono essere trasmessi in streaming live a tutti i cittadini del metaverso. In effetti, come visto da alcune mega acquisizioni come quella di Activision da parte di Microsoft, l’infrastruttura principale del Metaverso comprende elementi avanzati. Si tratta di una piattaforma di gioco avanzata basata su cloud, un potente dispositivo edge (console di gioco o cuffie), un efficiente motore di elaborazione e rendering, valute digitali, social network e associazioni, identità/avatar virtuali, tra le altre cose, che possono essere estesi ad altri settori.

Pubblicità e marketing: Metaverso è l’universo perfetto per trovare tutta la clientela target e fornire contenuti iper mirati e profilati. Diversi marchi di lusso stanno già interagendo con i clienti attraverso il metaverso, per offrire una esperienza di shopping olistica e in tempo reale. Il settore della vendita al dettaglio e dell’eCommerce, che oggi è principalmente 2D, verrà trasformato in un’esperienza 3D estremamente interattiva con un corridoio digitale per rendere gli acquisti più personalizzati per i clienti. Il concetto di “Corridoio infinito” promosso dai rivenditori sta diventando realtà.

Altre industry

Media e intrattenimento: concetti come lo streaming di gruppi su piattaforme OTT stanno migliorando l’esperienza di consumo dei contenuti nel metaverso. Con i concetti di contenuto interattivo intelligente come gli script dinamici che diventano realtà, le storie sono guidate dalle decisioni suggerite dai clienti durante la visione.

Istruzione: questo dominio sarà testimone di esperimenti e concetti simulati di fascia alta per rivoluzionare il sistema educativo. L’esperienza spaziale e immersiva offre un immenso realismo e credibilità simili ai tempi attuali e si prevede che migliorerà l’alfabetizzazione di oltre 100 volte in tutto il pianeta. Il costo dell’offerta di istruzione sperimentale di fascia alta alla fine si ridurrà in modo significativo, rendendo così l’istruzione esperienziale più accessibile.

Telco: questo dominio è pronto per monetizzare il metaverse in grande stile. Secondo il rapporto di Credit Suisse, si prevede che l’utilizzo dei dati da solo aumenterà di 20 volte entro il 2032 quando l’adozione del metaverse diventerà mainstream. Oltre ai dati, le società di telecomunicazioni hanno anche un ruolo importante da svolgere nel fornire un commercio digitale / ecosistema crittografico sicuro e trasparente che aggiungerà solo più ARPU lungo la sua catena del valore. Le società di telecomunicazioni hanno una reale opportunità per arricchire l’esperienza del cliente end-to-end.

Metaverso dovrebbe ridefinire il futuro del lavoro. L’emergere di modelli di lavoro ibridi diventerà più produttivo e in tempo reale solo a causa dei livelli più elevati di coinvolgimento emotivo promossi dal metaverso. Nel dominio della comunicazione e della collaborazione, lo si può definire come una piattaforma collaborativa 3D che eleva il coinvolgimento virtuale a un livello completamente nuovo da quelle che conosciamo come chiamate abilitate al bridge. Le aziende stanno già sperimentando sale conferenze virtuali con partecipanti che partecipano ed escono in base al loro programma e una lavagna altamente interattiva che guida conversazioni animate tra di loro.

Opportunità per l’ecosistema tecnologico

L’ecosistema tecnologico, dal chip alla connettività al cloud, è al centro dell’accelerazione della trasformazione per i clienti finali e le industrie. Se osserviamo i dispositivi di consumo, numerose aziende di elettronica di consumo stanno cercando di innovare gadget di coinvolgimento con incredibili capacità AR/VR e una sensazione aptica completa per fornire un feedback istantaneo. I player del cloud stanno valutando il metaverse per accelerare enormemente il proprio business dall’elaborazione allo storage, dagli ecosistemi di dati all’edge. I fornitori di silicio si stanno attrezzando per funzionalità di elaborazione avanzate tramite GPU per risolvere le sfide dal rendering 3D complesso a enormi dati edge-based. Tecnologie come Web 3.0 (web decentralizzato), blockchain, ecc. sono estremamente critiche per costruire l’intero ecosistema basato su fiducia e sicurezza.

Infinite possibilità

Questo universo ha infinite possibilità, ma sfruttarle e monetizzarle è estremamente specifico per dominio e settore. Una grande banca richiede di creare un’esperienza trasformativa integrando il proprio ecosistema tecnologico esistente per favorirne la realizzazione. Nell’educazione digitale, si tratta di facilitare l’istruzione di fascia alta attraverso contenuti innovativi. La comunità open source sta rispondendo a questo fenomeno con diverse piattaforme che consentiranno alle aziende di configurare i propri universi privati.

Metaverso promette di essere la tempesta perfetta in cui tutte le forze stanno convergendo non solo per definire cosa significa, ma anche per investire pesantemente in esso. Ma come si suol dire, il tempo dirà dove ci porterà questa nuova marea. Sono attualmente disponibili abilitanti tecnologici su cloud, silicio e GPU, connettività e larghezza di banda e gadget per i consumatori, streaming di dati in tempo reale e capacità di analisi per renderlo una realtà di successo.