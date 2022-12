Metaverso e spazio (via satellite) nuove minacce del cybercrime nel 2023

Crescono le minacce in Rete e si adeguano anche agli sviluppi tecnologici e alle novità del mercato. E’ questo in estrema sintesi il responso della decima edizione dell’Annual Experian Data Breach Industry Forecast, che punta il dito sui rischi nel metaverso e nello spazio, nuovi campi d’azione dei cybercriminali nel 2023.

Sono sei le previsioni avanzate nel report di Experian per il 2023: oltre al metaverso e ai deepfake, i cybercriminali guarderanno anche allo spazio e a tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale per allargare il loro campo d’azione.

VR, AR, NFT fonti potenziali di attacchi

“Con la crescita constante del metaverso, aumentano di pari passo i tentativi di phishing, correlati a NFT, le truffe e gli attacchi di malware sono già iniziati, e saranno potenzialmente più diffusi l’anno prossimo. L’uso di dispositivi AR e VR aumenta l’impatto delle violazioni dei dati in quanto questi dispositivi raccolgono grandi quantità di informazioni personali e dati dell’utente. Ciò potrebbe aumentare il loro potenziale di essere violati e condurre ad attacchi più sofisticati”, si legge nel report.

Minaccia dal satellite

“Pensare all’entità del danno che potrebbe insorgere dall’hacking dei satelliti spaziali è sconcertante, ma è una realtà a cui dobbiamo prepararci nel 2023 – si legge nel report – Più satelliti in orbita aprono la porta ai malintenzionati per sfruttare i satelliti in orbita, ed eventualmente persino lanciare attacchi informatici dallo spazio. C’è poi il pericolo di un uso sempre più spregiudicato di deepfake, che può essere uno strumento sempre più popolare in guerra e nel crimine informatico”.