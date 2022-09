Metaverso e risorse umane, pro e contro delle HR virtuali

Il metaverso nel mondo del business fornisce un livello di interazione più elevato senza la necessità di trovarsi fisicamente in un luogo particolare. Ci sono certamente molti pro legati a questa virtualizzazione, ma alcune aree di business hanno ancora di che temere.

Un esempio è quello delle Risorse Umane (HR), che già vede alcune potenziali difficoltà.

Nel metaverso identità può cambiare

All’interno del metaverso, l’individuo può portare una nuova identità attraverso gli avatar. Può essere quello che vuole, e questo aspetto potrebbe sfuggire al controllo della gestione delle risorse umane. Un impiegato nel mondo reale può essere una persona, e nel metaverso può trasformarsi completamente in un’altra. Si apre un mondo nuovo, in cui le regole e le dinamiche delle relazioni, in un primo momento, sono incontrollate.

Maggior spontaneità e meno barriere?

D’altra parte, questo “mondo parallelo” rappresentato dal metaverso può propiziare una maggiore diversità. E’ quindi più che probabile che nel metaverso le persone saranno più libere di essere ciò che vogliono essere senza dover seguire uno standard, soprattutto all’inizio, quando non avremo ancora nulla di molto regolamentato. Questa ritrovata spontaneità degli individui, secondo alcuni esperti, aprirà nuove opportunità di lavoro per sviluppare il metaverso.

D’altra parte, visto che la gestione delle risorse umane si è sempre sviluppata intorno all’individuo all’interno delle organizzazioni, le risorse umane potrebbero non esistere nemmeno in questo nuovo ambiente.

Risorse umane gestite e selezionate allo stesso modo nel metaverso?

I processi di selezione, tuttavia, potrebbero essere ottimizzati con l’aiuto del metaverso. Per lavorare in un ambiente virtuale, non è necessario avere persone fisicamente nello stesso luogo.

Tra i vantaggi dell’entrare nel metaverso c’è l’opportunità di ampliare i contatti con il tuo marchio, creare altri modi di lavorare e sviluppare strategie per pensare in modo diverso da come facciamo attualmente nel mondo fisico. Tutto è possibile lì, perché non ci sono tante barriere come nel mondo fisico. È già possibile trovare alcuni brand che si posizionano per creare questa presenza nel metaverso, per essere identificati come innovatori in questo primo momento embrionale e iniziare, per testare questo nuovo spazio. Questo movimento, come Internet in passato, è irreversibile e questo è molto chiaro per le aziende: a un certo punto dovranno fare qualcosa per connettersi a questo nuovo mondo.