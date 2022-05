Metaverso e regole: come governare l’ingovernabile?

Per rendere praticabile il metaverso dal punto di vista della vita e del business, quello che bisognerà fare è munirlo di controlli analoghi a quelli del mondo reale e proteggerlo da frodi, truffe, abusi e perdite. Per creare nuove regole ci vuole del tempo, ma sarà necessario creare da subito una sorta di metacodice di condotta. Lo scrive Forbes in un’analisi approfondita del tema, considerato che il metaverso non è più soltanto fantasia e science fiction, ma una realtà che può creare diversi problemi a utenti e aziende. Serve quindi un’architettura sicura.

I problemi di pagamento nel metaverso

Il primo problema riguarda la moneta scambiata nel mondo virtuale, che non è la stessa maneggiata e utilizzata nel mondo reale. Non si tratta né di criptovalute né di valute di gioco come Fortnite V-Bucks. Potrebbero esserci account o portafogli in cui archiviare queste risorse, ma non esiste alcuna protezione dal governo da perdite o frodi.

In secondo luogo, il valore di ciò che compriamo e vendiamo nel metaverso è meno tangibile che nel mondo reale. Un token non fungibile (NFT) o un immobile virtuale può sembrare avere un valore, ma non è necessariamente così, né esiste un diritto al rimborso o altre forme di tutela del consumatore.

Poi, esistono pericoli e rischi più tradizionali come ad esempio la frode. Non conosciamo ancora interamente in che modo i criminali possano sfruttare l metaverso.

Ma sia che si tratti di hacking o furto di identità, sappiamo che i mondi virtuali non sono al sicuro dai problemi di sicurezza del mondo reale.

Ci sono poi altri i rischi significativi per la nostra salute mentale. Se il metaverso sembra e si sente come il mondo reale ma non è gravato dal diritto penale e con esperienze più estreme, ci sono grandi rischi intorno al trauma e agli impatti negativi sulla salute mentale.

Possibilità e praticità della regolamentazione

La regolazione non è fattibile per ogni genere di metaverso, secondo gli esperti, sono già più di 160 paesi quelli dove si opera in metaverso. E molti ancora ne arriveranno.

E’ per questo che la regolazione dovrà essere globale e

Unless regulation of the metaverse is global in its reach, there may be little to stop an offshore-based investment vehicle running its own corner of the metaverse and people accessing it from other virtual worlds.

Il risultato più probabile è che alcuni mondi virtuali saranno regolamentati, magari soggetti a regole chiave sulla privacy o sulla trasferibilità delle risorse, e altri no. In quest’ultimo, le possibilità di frode e profitto potrebbero essere ugualmente alte.

Probabilmente, alcune delle tecnologie alla base del metaverso riducono intrinsecamente i rischi di transazione e la necessità di regolamentazione finanziaria, come le transazioni tramite blockchain o tecnologie di contabilità distribuita che non possono essere falsificate. La blockchain non solo rende impossibile modificare i dati delle transazioni senza registrare le modifiche apportate, ma condivide anche un record pubblico di tali dati con tutte le persone coinvolte.

Ma tutta l’enfasi del metaverso sembra essere in contrasto con questo tipo di tracciabilità. Se puoi essere chiunque tu voglia essere in un mondo virtuale, potresti non dover dimostrare la tua identità, che non è necessariamente compatibile con la regolamentazione. L’anonimato è una delle maggiori attrazioni del metaverso, non necessariamente come copertura per i cattivi attori ma come mezzo per proteggere la privacy. Il 41% degli utenti del metaverse in tutto il mondo è preoccupato per i problemi di privacy e il 55% degli utenti Internet statunitensi è preoccupato per il tracciamento e l’uso improprio dei dati personali nel metavero.

Mondi virtuali con servizi finanziari veri

Perché la regolazione dei servizi finanziari nel metaverso sia fattibile ed efficace, è necessario che vi siano forti legami fra persone virtuali e fisiche, e condivisione degli stessi principi che rendono sicuro il mondo finanziario reale.

Conoscere le richieste del tuo cliente, le leggi fiscali, i metodi di risk management vranno il loro spazio nel mondo virtuale.

Più il metaverso diventerà reale più avrà bisogno di regolazione.

Tre passi per un metacodice di condotta

Fissare degli standard. Gli attori più rispettabili del metaverso potrebbero unire le forze per formare un ente industriale indipendente e redigere i propri solidi codici di condotta.

Supervisionato all’interno delle aziende da un “Metarules Compliance Officer”, il metaverseo avrà 4 cose obbligatorie:

i) gli utenti del metaverso verifichino la loro identità nel mondo reale, incluso un solido processo per la registrazione dei minori per ridurre al minimo gli attori abusivi;

ii) spazi sicuri per il benessere mentale e strumenti di intelligenza artificiale per monitorare le dipendenze e il disturbo da stress post-traumatico;

iii) la possibilità di attivare – e confermare frequentemente che sei a tuo agio con – livelli di contenuto;

e iv) mantenere un database intersettoriale di attori malintenzionati e delle loro identità nel mondo reale.