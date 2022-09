Metaverso e realtà virtuale, cosa li distingue e cosa hanno in comune

Il metaverso è una piattaforma che ancora non esiste e di fatto in futuro includerà la realtà virtuale (VR) come un aspetto particolare.

Metaverso e realtà virtuale sono due realtà connesse fra loro, ma è difficile paragonarle in maniera diretta. Il metaverso per ora è soltanto un’ipotesi di piattaforma in via di sviluppo, mentre la realtà virtuale è una tecnologia che già esiste. E’ presumibile che si potrà interagire con il metaverso una volta che arriverà, ma quest’ultimo si svilupperà ben al di là della semplice realtà virtuale.

Ad esempio, il metaverso potrà includere anche la realtà aumentata e potrà essere accessibile attraverso diversi dispositivi.

Potrà includere gaming, shopping, lavoro e molto altro.

Sarà persistente attraverso diverse piattaforme.

La realtà virtuale, dal canto suo

È accessibile attraverso diverse piattaforme.

Consente di usare mondi virtuali nel gaming.

Di interagire in maniera social con degli avatar.

Le sperienze individuali non sono connesse fra loro.

Le piattaforme sono in larga misura chiuse.

Metaverso e realtà virtuale sono intrecciate, ma non sono la stessa cosa, e non si trovano nemmeno nella stessa classe concettuale. Il metaverso è una piattaforma che potrebbe aumentare o addirittura sostituire Internet, mentre la realtà virtuale è una tecnologia che ti permette di vivere ed esperire mondi virtuali.

La realtà virtuale è anche qualcosa che puoi esperire già ora, mentre il metaverso è ancora in fase di sviluppo e la sua forma finale definitiva non è chiara.

Il metaverso sarà presumibilmente accessibile tramite la realtà virtuale, ma anche attraverso la realtà aumentata e persino tramite dispositivi tradizionali come computer e telefonini.

Il metaverso potrebbe inoltre far leva sulla blockchain e altre tecnologie per decentralizzare il controllo e consentire agli utenti di creare e possedere i loro propri asset, in modo analogo a come viene immaginato il web3.

Accessibilità: la realtà virtuale è già utilizzabile

Ricapitolando, il metaverso non è ancora disponibile; aziende come Microsoft, Apple e Facebook/Meta ci stanno lavorando; potrebbe essere disponibile tramite VR, AR e altre tecnologie.

La realtà virtuale è già disponibile; Facebook, HTC, Valve, Sony e altri vendono attrezzature di realtà virtuale. Piattaforme multiple includono SteamVR, Oculus Home e Viveport.

Quando il metaverso arriverà, è probabile che sia più accessibile della realtà virtuale. Mentre il costo per l’acquisto di attrezzature per la realtà virtuale è diminuito nel corso degli anni ed è più facile da usare ora rispetto al passato, è probabile che il metaverso sia accessibile in diversi modi. La realtà virtuale ne è una parte importante, ma probabilmente sarai anche in grado di sperimentarla attraverso la realtà aumentata e persino i dispositivi che già possiedi come il tuo telefono, tablet o computer, solo in un modo meno coinvolgente.

La realtà virtuale è soltanto un aspetto del metaverso

Molti mondi interconnessi.

Potrà rimpiazzare o aumentare Internet.

Include le esperienze di realtà virtuale.

Possono includere realtà aumentata e altre esperienze.

La realtà virtuale è fatta di

Diversi giochi e apps disconnessi fra loro.

Un’alternativa ad un monitor e ai controller per il gaming o ad una tastiera e un mouse.

Include soltanto esperienze di realtà virtuale.

Il metaverso sarà un mondo persistente di mondi.

Continuità fra diverse parti del metaverso.

Il metaverso in sé sarà un mondo persistente.

Si potranno possedere, creare, acquistare beni virtuali.

La realtà virtuale