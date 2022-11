Chi conosce il metaverso in Italia? Sono soprattutto gli over 36 i più interessati e propensi a comprendere e utilizzare questa nuova tecnologia immersiva che si sta facendo strada nell’immaginario digitale e tecnologico del nostro paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine sugli Italian e il metaverso, realizzata da Ipsos in collaborazione con l’Osservatorio Metaverso.

L’81% ne ha sentito parlare

Secondo l’indagine, l’81% degli italiani ha sentito parlare del metaverso, ma la conoscenza è ancora scarsa. Fra le altre tecnologie più conosciute dal campione ci sono- l’Intelligenza Artificiale e, ancor meno nota del metaverso la blockchain, il Web 3.0 e l’NFT.

La Gen X batte i Millennials per quanto riguarda conoscenza di nuove tecnologie.

La percezione del metaverso provoca sentimenti contrastanti e a volte opposti. Dal timore di perdere il contatto con la realtà fisica alla sensazione di essere in contatto con qualcosa di davvero nuovo ed eccitante.

Under 25 indecisi

A sorpresa, ma forse nemmeno troppo in realtà, il fatto che siano gli under 25 i più indecisi sul loro sentiment verso il metaverso. E’ una cosa bella o no? Difficile prendere una posizione.

Un dato di fatto è però che il 70% degli intervistati non ha mai messo piede (metaforicamente parlando) in alcuna realtà virtuale. Fra i metamondi frequentati in testa ci sono Minecraft e Fortinite.

La dimensione del gaming è dunque quella percepita come originaria per il metaverso,

E che vi sia un certa diffidenza nei confronti del metaverso non è un mistero: sono molti coloro che pensano alle difficoltà di accesso e al costo eccessivo dei device.

Minecraft e Fortine al top

In prospettiva, però, le cose non sono così male. In primo luogo, gli intervistati sperano che il metaverso possa migliorare la vita delle persone per come la svolgono online in quasi tutti gli ambiti.

Addirittura il 37% del campione pensa che sarà più facile incontrare nuove persone nel metaverso che nel mondo reale. Il 26%, infine, considera il metaverso il luogo migliore per lo shopping. Per assistere ad un concerto però è ancora meglio andarci dal vivo.