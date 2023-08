Metaverso 2.0: portare realismo e accessibilità nel mondo virtuale

L’adozione mainstream del metaverso richiede molto più che una bella grafica realistica. Il metaverso, un mondo di realtà virtuale in cui gli utenti possono socializzare, partecipare a eventi e impegnarsi in varie attività, è stato un concetto esplorato e dibattuto da tempo nel campo della fantascienza.

Il limite della qualità grafica ancora scadente

Tuttavia, le attuali esperienze di metaverso non sono ancora all’altezza dell’esperienza immersiva e realistica che molti immaginano. La recente versione dell’app del metaverso di Meta (Horizon World), ad esempio, è stata criticata per la sua scarsa qualità grafica. E’ vero che la grafica è soltanto un aspetto del metaverso, ma gioca un ruolo cruciale nel convincere le masse ad abbracciare la nuova tecnologia.

E’ per questo che si parla già di Metaverso 2.0, una nuova iterazione del metaverso che mira a fornire avatar IA iperrealistici, tecnologia di realtà estesa e grafica di qualità AAA. Questa nuova versione del metaverso offre un’esperienza più coinvolgente e visivamente accattivante, che si occupa di vari casi d’uso come gemellaggio digitale (digital twins), eventi, giochi e commercio virtuale.

Alto costo dei visori VR

Tuttavia, la qualità grafica non è l’unico ostacolo all’adozione mainstream. L’alto costo dei visori VR pone un’altra sfida. Mentre Metaverso 2.0 non affronta direttamente questo problema, mira a rendere l’ingresso nel metaverso gratuito per tutti. Inoltre, le piattaforme Metaverso 2.0 come Megavrse stanno sperimentando nuovi modi per coinvolgere gli utenti, consentendo loro di guadagnare token di gioco senza dover spendere soldi.

Lotti di terreno sulla piattaforma Binance NFT

Megavrse, ad esempio, ha recentemente annunciato la vendita di 9.999 lotti di terreno unici sulla piattaforma Binance NFT. Gli acquirenti hanno l’opportunità esclusiva di scegliere il posizionamento del loro appezzamento di terreno attraverso le isole del Megavrse. Questa vendita di terreni non solo espande il patrimonio immobiliare virtuale di Megavrse, ma rafforza anche la sua comunità di utenti. Per celebrare questo traguardo, Megavrse sta organizzando una lotteria per 300 fortunati proprietari terrieri per condividere un montepremi di $ 250.000.

Le star americane stanno già entrando in massa nel nuovo mondo virtuale.

Megavrse ha anche assicurato partnership in vari campi, ottenendo esposizione a un pubblico ampio e diversificato. La piattaforma è apparsa come inserzionista a bordo campo durante le partite di Premier League e La Liga e ha sponsorizzato giocatori al Torneo di tennis di Wimbledon. Inoltre, la selezione di Megavrse come parte della Digital Growth Partnership di Google consentirà al team di lavorare a stretto contatto con Google per aumentare la consapevolezza del progetto.

Man mano che il metaverso si evolve, è fondamentale affrontare sia la qualità grafica che l’accessibilità per garantire l’adozione mainstream. Le piattaforme Metaverso 2.0 come Megavrse stanno aprendo la strada a un mondo virtuale più realistico e inclusivo.