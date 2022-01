Meta a rischio in Uk, class action da 2,3 miliardi di sterline in arrivo

Guai in arrivo per Meta nel Regno Unito, dove l’esperta di concorrenza Dr Liza Lovdahl Gormsen accusa la holding che controlla Facebook di “abuso di posizione dominante” nel fissare “prezzi inadeguati” per l’uso gratuito dei dati personali degli utenti britannici di Facebook.

L’esperta vuole portare il caso di fronte al tribunale d’appello della Concorrenza. Un portavoce di Meta ha detto che gli utenti disponevano di un “controllo significativo” delle informazioni che condividevano.

‘Profitti eccessivi’

Facebook “ha abusato del suo dominio sul mercato per imporre termini e condizioni sleali ai cittadini britannici ordinari, dandogli il potere di sfruttare i loro dati personali”, afferma il dottor Lovdahl Gormsen.

E questi dati, raccolti tra il 2015 e il 2019, hanno fornito un quadro molto dettagliato del loro utilizzo di Internet, aiutando l’azienda a realizzare “profitti eccessivi”.

Chiunque viva nel Regno Unito e abbia utilizzato Facebook almeno una volta durante il periodo farà parte della richiesta a meno che non scelga di rinunciare, afferma.

Tuttavia, a novembre, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto una richiesta di opt-out chiedendo miliardi di sterline di danni a Google per il presunto tracciamento illegale di milioni di iPhone.

Servizi gratuiti

Il giudice in quel caso ha affermato che il ricorrente non era riuscito a provare che il danno fosse stato causato a ciascun individuo dalla raccolta dei dati.

Ma non ha escluso la possibilità di futuri casi di azioni di massa se fosse possibile calcolare i danni.

E il dottor Lovdahl Gormsen ha dichiarato a BBC News: “I casi di esclusione sono specificamente consentiti presso il Competition Appeal Tribunal.

“Di conseguenza, il mio caso è in grado di richiedere il risarcimento dei danni per conto dei 44 milioni di utenti Facebook britannici interessati”.

Meta ha respinto le accuse.

Le persone usano i suoi servizi gratuiti perché li trovano utili e hanno il controllo su come vengono utilizzati i loro dati, dice.

‘Fornire valore’

Un rappresentante ha detto a BBC News: “Le persone accedono al nostro servizio gratuitamente.

“Scelgono i nostri servizi perché forniamo loro valore e hanno un controllo significativo su quali informazioni condividono sulle piattaforme di Meta e con chi.

“Abbiamo investito molto per creare strumenti che consentano loro di farlo”.

Tuttavia, quest’ultimo caso si aggiunge alle battaglie legali dell’azienda

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha recentemente ricevuto il via libera per portare Meta in tribunale per le regole antitrust.

Meta ha detto che era sicuro che avrebbe prevalso in tribunale.