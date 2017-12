A Mediaset l’esclusiva del Mondiale 2018 in Russia

Il Biscione si aggiudica i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro dei 64 match del Mondiale di Calcio della prossima estate.

Colpaccio di Mediaset, che si aggiudica in esclusiva i diritti di trasmissione dei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Per la prima volta tutte le 64 partite della Coppa del Mondo saranno visibili, in chiaro, sulla tv commerciale.

E’ questo l’esito dell’aggiudicazione ufficiale da parte della Fifa, la Federazione mondiale del calcio, e la firma dei relativi contratti.

Dopo l’uscita dell’Italia dalla competizione, si tratta di una grossa debacle per la Rai, che per la prima volta resta a mani vuote e non potrà trasmettere i match del Mondiale (nel 2014 era stato trasmesso da Rai e Sky).

Mediaset trasmetterà le partite dalla Russia in chiaro e live in Italia e Spagna sulle reti del gruppo.

Domani la conferenza stampa a Cologno Monzese con l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi che comunicherà i dettagli del deal. Secondo indiscrezioni del Fatto Quotidiano, l’operazione è costata 78 milioni di euro al Biscione.

Una somma che sembra ragionevole, in attesa di verificare se per il rotto della cuffia l’Italia possa essere ripescata all’ultimo secondo al posto della Spagna (o del Perù) visti i problemi delle due nazionali con la Fifa.

Al di là di tutto, un risultato che era nell’aria per il Biscione, in attesa di verificare nei prossimi due mesi se si chiuderà il contenzioso fra Mediaset e Vivendi sulla mancata acquisizione di Premium.

Dopo le feste natalizie, attesa per gennaio o al più tardi febbraio l’asta per i diritti della Serie A 2018-2021.