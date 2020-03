Antonio Lorenzon è il vincitore di MasterChef Italia. Battute, nella finalissima, Maria Teresa Ceglia e Marisa Maffeo. Quarto classificato Davide Tonetti, eliminato nel corso della semifinale.

Su Sky Uno/+1, lo scontro finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha totalizzato una media record di 1.251.790 spettatori, il dato migliore degli ultimi anni. I contatti unici sono stati 1.766.007, la permanenza media è stata del 71%. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 1.323.790 spettatori e il 4.18% di share, il secondo 1.179.789 spettatori e il 5.10% di share. Sky Uno è stato il 6° canale nazionale sul totale individui e il 4° canale tra il pubblico 15-54 anni con il 6.57% di share, nonché canale più visto della piattaforma. Record anche sui social, dove i due episodi hanno segnato il miglior risultato di questa stagione: 596.700 interazioni totali (+106% rispetto all’omologa dello scorso anno) hanno reso MasterChef Italia primo programma televisivo dell’intera giornata per numero di interazioni. L’hashtag #MasterChefIt è stato per qualche ora, nella serata di ieri, nella classifica dei TT Worldwide; nei TT italiani vi è rimasto tutta la notte fino alle prime ore di questa mattina (fonte Nielsen Social/Trends24).

Sky Brand Solutions – la divisione di Sky Media che si occupa di operazioni commerciali di brand integration – , insieme a Endemol Shine Italy, ha portato a bordo della nona edizione di MasterChef numerosi sponsor ufficiali, tra brand storici legati alla trasmissione e nuovi marchi: Voiello; Asciugone Regina; Amadori; Cirio; Acqua Minerale San Benedetto; Electrolux; Parma Capitale Italiana Della Cultura 2020; Aperol; Ballarini spa; Siggi Group; Molino Spadoni; Acquerello, il riso; Acetaia FINI Modena; Tagliabene; Helbiz. Centrale il contributo degli sponsor, soprattutto durante le esterne. In particolare 3 prove in esterna nel corso di questa stagione si sono distinte per l’unicità dei paesaggi e per le integrazioni dei brand, il tutto perfettamente contestualizzato e inserito nel racconto delle puntate. La prima è stata quella presso Tenuta La Colombara, luogo di nascita di Riso Acquerello, quando storia e tradizione culinaria si sono fuse in un connubio davvero unico; poi è stata la volta dell’esterna ambientata a Parma, Capitale italiana della Cultura 2020, durante la quale gli aspiranti Chef hanno cucinato avvolti dall’atmosfera magica del Teatro Regio; e l’esterna durante lo storico appuntamento della Festa a Vico, di Vico Equense, con l’integrazione di Aperol Spritz.

44 anni, originario di Bassano del Grappa (Vicenza), di professione art director, il vincitore Antonio Lorenzon ha conquistato 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, ma ha ottenuto anche un altro romanticissimo “premio”: mentre tutta la Masterclass e i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli erano in festa per lui, Antonio si è inginocchiato davanti al compagno Daniel chiedendogli di sposarlo. Daniel ha detto “sì”.

La finalissima di questa edizione di MasterChef Italia è stato l’ultimo emozionante capitolo di una stagione che ha ottenuto ampi consensi da pubblico e critica. Una sfida piena di tensione per i tre concorrenti che, sotto gli occhi di tutti i componenti della Masterclass e di amici e parenti accorsi in balconata, nelle due ore e mezza a disposizione hanno proposto tre menu di altissimo livello rendendo così estremamente difficile la scelta dei giudici. In particolare, il neo MasterChef italiano ha conquistato i tre Chef stellati con il menu “Vita, vecchi ricordi”, un tributo al suo passato, fatto di affetti familiari e tradizioni radicate e condivise, rivisitato con slancio innovativo: come antipasto, “Baccalà e i suoi amici”, una rivisitazione in chiave moderna del baccalà alla vicentina, che faceva la sua mamma, dunque su spuma di cipolla con crosta di polenta e caviale; come primo, “Dal Grappa al Brenta”, per ricordare le domeniche trascorse in famiglia a raccogliere funghi: un risotto ai porcini, uova di trota affumicate e gel di Amarone della Valpolicella; a seguire, “L’alba di settembre”, un secondo a base di pernice, che rimanda alle battute caccia di caccia del papà, dunque con finferli, cipollotto fresco e tartufo nero; e infine, il “Dolce bosco” come dessert, una meringa alle nocciole con gelato al pepe di Sichuan, salsa di lamponi e mousse al cioccolato.

Subito dopo la proclamazione, avvenuta dalla viva voce di Chef Cannavacciuolo, Antonio è salito sul palco allestito nella cucina di MasterChef Italia prendendo la parola: «Quale miglior occasione per ringraziarvi tutti per essermi stato vicino, per l’amicizia – ha detto con la voce rotta dall’emozione –. Questo è un giorno molto particolare per me perché ho ricevuto questa gloria, e altrettanta gloria voglio trasmetterla a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono… voglio che questo sia un momento speciale», ha proseguito, prima di inginocchiarsi davanti all’emozionatissimo compagno Daniel, tra gli applausi e le lacrime di commozione di tutti i presenti, chiedendogli di sposarlo. E Daniel ha accettato.

Cresciuto in una famiglia molto unita, il neo vincitore di MasterChef Italia e il suo compagno (è stato proprio lui a iscriverlo al cooking show) stanno insieme da 18 anni: al suo ingresso nella Masterclass aveva dichiarato di avere in programma il matrimonio per il 2022, nel giorno del loro ventesimo anniversario. La passione per la cucina è nel DNA della famiglia: dalla madre ha imparato la tecnica e la tradizione, dal padre la sperimentazione. Per deformazione professionale, quando pensa a un piatto parte dall’aspetto estetico. Il suo sogno, prima dell’inizio della gara, era quello di aprire un B&B all’italiana a Nizza.

MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno. Un programma scritto da Paola Papa e da Federico Azzola, Ilaria Barosi, Sergio Carfora, Luca Colocucci, Claudia Colombo, Davide D’addato, Emiliano Ereddia, Anna Ferrajoli, Sonia Soldera, Francesco Stefanucci, Alessandra Tomaselli, Maria Chiara Salvi, Federica Villani, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Progetto luci Ivan Pierri, direttore della fotografia Massimiliano Fusco, scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam distribuito da Endemol Shine IP BV in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam.