Marketing digitale, accordo Sky Italia – Hic Mobile per il mobile advertising

La partnership consentirà alla media company di ampliare in modo strategico la propria offerta commerciale pubblicitaria digitale all’ambito degli smartphone.

Sky Italia ha siglato un accordo con l’agenzia italiana di mobile marketing Hic Mobile. La partnership consentirà alla media company di ampliare in modo strategico la propria offerta commerciale pubblicitaria digitale all’ambito del mobile advertising, avvalendosi da subito dell’esperienza di Hic Mobile per tutti i servizi di proximity advertising & audience targeting, attraverso una serie di soluzioni esclusive e innovative.

Grazie alla piattaforma AdMove.com di Hic Mobile, una delle migliori piattaforme di geotargeting, Sky Italia potrà sviluppare la pubblicità digitale operando su aree geografiche delimitate e precise, promuovendo prodotti e servizi attraverso tecnologie di comunicazione di tipo mobile e permettendo di raggiungere il pubblico attraverso un advertising mirato per accompagnare il consumatore nei diversi momenti della giornata.

“La partnership con Hic Mobile – afferma Aldo Agostinelli,Digital Director di Sky Italia – ci permette di completare la nostra offerta di digital advertising che consentirà ai nostri investitori di integrare innovative e sinergiche soluzioni pubblicitarie crossmediali. L’accordo ci consentirà di raggiungere il pubblico con la profilazione di target precisi per sesso, età ed area territoriale e ci supporterà ad affiancare alle attività tv e digital già in essere, un’offerta a performance”.

“Per Hic Mobile la partnership con un’azienda così autorevole e di portata internazionale come Sky Italia rappresenta un passo di grande importanza, nonché la conferma dell’alta qualità del nostro know-how e dell’expertise maturata in anni di specializzazione totale nel settore mobile – commentano i fondatori, Max Willinger ed Enrico Majer -. L’unione con Sky Italia ci offrirà moltissime opportunità per continuare a sperimentare, con l’obiettivo di sempre che è quello di innovare”.