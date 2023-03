Il corso gratuito per formare addetti Facility Operation Center, per trasferire a giovani talenti e professionisti le competenze per svolgere tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento delle infrastrutture e degli impianti all’interno del più grande Data Center Campus italiano.

Il nuovo corso di formazione nel Global Cloud Data Center di Aruba

Nel mondo del lavoro vi è una crescente richiesta di profili tecnici e specializzati. Tuttavia, il 72% delle aziende italiane segnala difficoltà nel trovare i talenti con le competenze giuste per le loro esigenze. Per questo Manpower Academy e Aruba Academy hanno organizzato un nuovo corso per addetti Facility Operation Center.

Il corso si terrà presso il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG), fiore all’occhiello nel network delle infrastrutture Data Center di Aruba, e prevede attività teoriche in aula e on the job per un totale di 56 ore.

“I profili tecnici e specializzati sono tra i più difficili da reperire nel mercato del lavoro, sia per l’elevata richiesta di queste figure sia per la problematicità nel trovare persone con le giuste competenze”, ha dichiarato Daniela Sonzogni, Regional Manager di Manpower. “L’Academy di Manpower e Aruba nasce proprio dall’esigenza di formare profili esperti nella manutenzione e nel funzionamento di Data Center, dando l’opportunità a persone disoccupate o inoccupate di sviluppare una professionalità molto richiesta e garantendo loro una formazione continua all’interno di una realtà dinamica e rilevante come Aruba”.

“L’attivazione della quarta edizione della nostra Academy per “Addetti Facility Operation Center” è un segnale importante in ottica di continuità, che oltre a confermare l’impegno a sviluppare tali figure strategiche direttamente in casa, certifica il successo delle precedenti edizioni, che hanno portato all’assunzione del 90% dei partecipanti, grazie ad un percorso didattico altamente esperienziale e strutturato sui nostri processi e sulle nostre procedure. – ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy – Inoltre il percorso di Academy è una prima occasione per i partecipanti di comprendere i nostri valori e la nostra vision, e questo rende ancora più agevole l’eventuale inserimento al termine del percorso”.

Destinatari, contenuti e finalità del percorso formativo

La data di partenza del progetto formativo è il 3 aprile 2023 e si rivolge a persone non occupate, siano essi giovani alla prima esperienza o lavoratori in cerca di un nuovo lavoro e con la necessità di formazione per un riposizionamento professionale. Ai candidati è richiesto diploma di scuola superiore e passione per il mondo della manutenzione.

La finalità del percorso di formazione è proprio quella di trasferire a giovani talenti e professionisti le competenze per svolgere tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento delle infrastrutture e degli impianti all’interno del più grande Data Center Campus italiano, apprendendone la gestione, il monitoraggio e la manutenzione.

I corsisti acquisiranno competenze relative agli impianti elettrici, elettronici, termici, speciali, acquisendo importanti e valide conoscenze sugli impianti tecnologici, costruendo le basi di una professionalità tra le più richieste del settore. Al termine dell’Academy, le persone formate che avranno superato con successo il corso entreranno a far parte dell’azienda, dove saranno inserite in un percorso di formazione ed apprendimento continuo.

Grazie ad una peculiare conoscenza del territorio e alla sinergia con diverse aziende, Manpower Academy attiva corsi di formazione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di know-how, competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni da un lato delle aziende presenti nei distretti e dall’altro di coloro in cerca di occupazione. Nel solo 2022, Manpower Academy ha erogato oltre 100 corsi di formazione, per un totale di 1000 persone formate su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni sul corso visita: http://aru.ba/academycorsofoc