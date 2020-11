L’azienda conferma il suo impegno contro l’odio sul web e rilancia i dieci princìpi del manifesto in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione, non solo online, ma anche offline.

Inwit ha aderito al ‘Manifesto della comunicazione non ostile’ di Parole O Stili, l’associazione impegnata nel rendere migliore la comunicazione digitale e in particolar modo sui social network.

L’adesione è stata firmata in un incontro virtuale dal Direttore Relazioni esterne e comunicazione dell’azienda, Michelangelo Suigo, e dalla Presidente e fondatrice dell’associazione, Rosy Russo.

Questo progetto, cui hanno aderito diverse grandi imprese, è occasione per Inwit per sottolineare lo stile con cui si sta sul web e per responsabilizzare utenti e dipendenti a scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in particolare i social network – pur essendo luoghi virtuali – non sono un porto franco, ma il centro in cui si incontrano persone reali.

Uno stile che Inwit ha da sempre preso a modello per la sua strategia di comunicazione, cogliendo questo accordo come occasione per rimarcarlo.

Inwit conferma il suo impegno a perorare i dieci princìpi del manifesto in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione, non solo online, ma anche offline, e a divulgarne il contenuto all’interno e all’esterno dell’azienda, consapevole della necessità di riportare a un uso corretto del significato delle parole per lo sviluppo di una community educante.

Avere come obiettivo la sostenibilità in ogni ambito d’azione vuol dire per Inwit occuparsi degli errori, delle distorsioni della comunicazione, combattere l’hate speech così come le fake news, accettare il contraddittorio come arricchimento, bloccando ogni forma di violenza verbale.