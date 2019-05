Stefano Branduardi: “Da tempo osserviamo come il processo di trasformazione digitale stia impattando sulle strategie delle aziende, e in particolare nel retail, dove sta avvenendo una convergenza sempre più netta tra il commercio fisico e quello elettronico”.

Il mercato nazionale retail ed ecommerce è in continua evoluzione e l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave nella comprensione delle dinamiche che spingono le aziende ad investire ed in che modo. La nuova ricerca di MailUp, dal titolo “Retail, E-commerce & Industria: innovazione digitale e nuove convergenze”, condotta in collaborazione con Retail Institute Italy, illustra lo scenario del commercio online/offline nel nostro Paese, evidenziando le strategie adottate dalle varie realtà per affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale in corso.

“Da oltre quindici anni siamo il partner tecnologico di grandi realtà italiane e internazionali dei settori Retail, GDO, E-commerce e Industria. Da tempo osserviamo come il processo di trasformazione digitale stia impattando sulle strategie delle aziende, e in particolare nel retail, dove sta avvenendo una convergenza sempre più netta tra il commercio fisico e quello elettronico. La nostra sinergia con Retail Institute Italy è stata l’occasione per dare vita a questo progetto: una ricerca con cui fare il punto del mercato, capire dove sta andando, dove si indirizzano le strategie e gli investimenti delle aziende. Sono emersi molti dati interessanti, a disposizione di tutti”, ha commentato in una nota ufficiale Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

Presentata in anteprima all’evento Retail Tomorrow di Milano, nella sessione a cura di MailUp, Retail Institute Italy e Maxi Sport, la ricerca ha intervistato un campione di aziende appartenenti ai settori retail, GDO, Industria ed ecommerce, con risultati assolutamente positivi: resta infatti alta la propensione ad investire nel digitale, con il 95,3% degli intervistati che lo ha già fatto o lo sta portando avanti; mentre si affermano le strategie omnicanale, con il 75,6% che ha dichiarato di aver già implementato o che lo sta facendo in questo momento.

Per quel che riguarda il futuro, il 75,6% prevede un incremento della spesa nel 2019-20, mentre il 90,3% ritiene che il punto di vendita tradizionale non sia destinato a perdere la sua ragione d’essere.

Quest’ultimo punto pare particolarmente interessante e il 65% delle imprese vede il vero valore aggiunto nell’integrazione tra commercio fisico e digitale, tra esperienza d’acquisto tradizionale e via ecommerce.

