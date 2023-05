La prima intervista rilasciata da Mario Nobile da DG di AgID in cui spiega quali servizi digitali pubblici e privati avremo "presto" nell'app IO: "AgID, da regolatore, scrive gli standard per 'costruire' l'ID wallet italiano".

“Sia patente di guida, tessera sanitaria e elettorale, ma anche tanti altri servizi digitali di privati, come l’attestato di rischio assicurativo, i biglietti di viaggio e l’abbonamento al trasporto pubblico locale saranno fruibili nell’ID wallet italiano nell’app IO appena possibile“, ha spiegato a Key4biz, Mario Nobile, nella sua prima intervista rilasciata da DG di AgID. “Non abbiamo ancora regole certe, perché il Regolamento eIDAS è ancora alla fase del Trilogo europeo, ma presto avremo sull’app IO ‘gli attributi qualificati’, ossia i dati dell’identità del cittadino garantiti dallo Stato (nascita, patente di guida, tessera sanitaria e elettorale), e inizieremo a valutare di inserire anche gli ‘attributi non qualificati’, ossia i servizi digitali di privati per i cittadini. E AgID, da regolatore, scriverà gli standard per ‘costruire’ l’ID wallet italiano”.

Guarda la videointervista

